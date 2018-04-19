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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
aa-spor
19.04.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Ligde başka kupada başka!

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Ligde başka kupada başka!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı saf dışı bırakarak tarihine ilk kez finale yükselen Teleset Mobilya Akhisarspor, final oynayan 22. ekip olacak.

Bu sezon Ziraat Bankasının sponsorluğunda 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 yenilmesine rağmen İstanbul'da rakibini 2-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, adını ilk kez finale yazdırdı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek 22. ekip olacak. Geride kalan 55 yılda finale yükselen 21 takımdan 14'ü, kupaya uzandı.
Kupada şimdiye dek Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.

Manisa'dan ilk kez bir takım finale yükselirken, Ege Bölgesi'nden en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986'da finalde mücadele ettiği kupada Bursaspor'a yenilmişti.

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KUPA PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 29 haftada 34 puanla düşme hattındaki Atiker Konyaspor'un 5 puan önünde 12. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kupada ise başarılı sonuçlara imza attı. Ligde yüzde 31 galibiyet oranıyla oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada ise yüzde 56'lık galibiyet oranı yakaladı.

Kupada bu sezon çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu maçlarda 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.
Kupaya 4. turdan katılan ve ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0'lık skorla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. turda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Ankara Demirspor'u rövanşta 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

Son 16 turunda Boluspor'a ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen rövanşta rakibini 1-0 yenerek adını son 8 takım arasına yazdıran yeşil-siyahlı ekip, çeyrek finalde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Kayserispor karşısında rövanşta 2-2'lik beraberlikle yarı finale yükseldi.
Yeşil-siyahlı ekip, yarı finalde Galatasaray'ı saf dışı bıraktı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'un 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynayacağı finaldeki rakibi bugün rövanşı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş eşleşmesinin galibi olacak.

KUPA GOLCÜLERİ

Galatasaray'a iki maçta 3 gol atan ve kupadaki gol sayısını 4'e çıkaran Yevgen Seleznov, ara transfer döneminde Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora ile Teleset Mobilya Akhisarspor'un kupadaki en golcü ismi konumuna yükseldi.

Bu iki futbolcuyu 3 golle Muğdat Çelik, 2 golle Eray Ataseven, birer golle Alperen Babacan, Helder Barbosa, Olcan Adın ve Soner Aydoğdu takip ediyor. Ankara Demirsporlu Burak Öksüz de kendi filelerini bir kez havalandırdı.

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