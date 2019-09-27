"Lig sonunda kazanan biz olacağız"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"Lig sonunda kazanan biz olacağız"
GeriFutbol "Lig sonunda kazanan biz olacağız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
27.09.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

"Lig sonunda kazanan biz olacağız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Lig sonunda kazanan biz olacağız"

TFF 1. Lig'in ilk 5 haftasında 5 puan toplayan Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, "Lig 5 haftadan ibaret değil, 34 haftanın sonunda kazanan biz olacağız." dedi.

Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının devreye girmesiyle yoğun bir tempo yaşadıklarını, 8 günde 3 maç oynadıklarını söyledi.

Geçen hafta ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olduklarını anımsatan Eriş, "Her ne kadar biz kendi adımıza, kendimize yakıştıramadığımız bir oyun oynasak da neyin nasıl olabileceği gerçeğini bildiğimiz için bu skor bizi yanıltmadı ve moralimizi bozmadı. Çünkü biz, ligde 5 maçın 3'ünü şampiyon adaylarıyla oynadık." diye konuştu.

Eriş, "kabuk değiştiren" bir takım olduklarını dile getirerek, "Ayrı bir düzene dönüş gerçekleştirmeye başladık. Gelen yeni oyuncularımızı hazırlık maçı oynamadan lig müsabakasına soktuk. Bunlar kolay şeyler değil." ifadesini kullandı.

Oyuncularının fiziki kalitelerini arttırmaya, aynı zamanda da bu futbolcuları takım düzenine uydurmaya çalıştıklarını aktaran Eriş, şöyle konuştu:
"Ligde, geçen 5 haftalık süreçte kendi adımıza doğruları yaptığımızı, bu doğruların da bize zaman zaman iyi sonuçlar verdiğini gördük. 10 kişi kaldığımızda bile takımımızın aslında ne kadar büyük bir mücadele ortaya koyduğunu gösterdik. Bugün 'şampiyon adayı' diye çıkanların neredeyse birer puanları var. Bu yüzden, bu süreci taraftarımızın müthiş desteği ve birlikteliğiyle son derece başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum."

"Lig 5 haftadan ibaret değil"

Eriş, oyuncularına güvendiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde çok daha kaliteli müsabakalar oynayacağımızdan eminim. Ayrıca çok daha başarılı olacak ve puanları çok ciddi şekilde hanesine yazdıracak bir Adanaspor'un elimizde var olduğunu biliyoruz. Lig 5 haftadan ibaret değil, 34 haftanın sonunda kazanan biz olacağız. Bunu neden söylüyorum? İlk 5 hafta bana gösterdi ki 20 yıllık antrenörlük hayatımdaki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, şu ana kadar 5 haftada, 'bu ligde biz şampiyon adayıyız' diyebilecek bir futbol anlayışı kimse ortaya koymadı. Kısmen 20'şer 30'ar dakikalık bölümlerde bazı takımların etkili olduğu zamanları gördük. Ama biz de 10 kişi kaldığımız bölümlerde bile kazanmak üzerine, zaman zaman çok başarılı işler yaptık."

Ligde kendisine hiçbir takımın şampiyon adayı olduğu görüntüsü vermediğini altını çizen Eriş, "Şu anda 5'inci hafta birçok takımın hoca değişikliğine gittiğini görüyoruz. Bunlar, gerçekten kaosun yönetilemediğini ve bu ligde şu anda hiçbir takımın iyi futbol oynamadığını net bir şekilde ifade edebilir. Ligin ilk devresinde, kalan 12 haftada öyle müsabakalar oynayacağız ki hiç umulmadık yerlerde çok ciddi puanları alma şansımız ortaya çıkacak. Biz 'kabuk değiştiriyoruz' ve çok farklı sonuçlar alıp çok renkli müsabakalar oynayabiliriz." ifadesini kullandı.


iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Sumudica dejavu yaşıyor
Mecnun Otyakmaz: "Sivasspor her zaman Avrupa kupalarını hedeflemiş bir takımdır"
"Lig sonunda kazanan biz olacağız"
"Yenilmeyen takım olmaz"