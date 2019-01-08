Lig Kupası'nda 'Londra Derbisi' CANLI yayında! iddaa'da en popüler...
Geçtiğimiz hafta sonu Federasyon Kupası'nda sürprize izin vermeyen iki Londra ekibi, Tottenham ve Chelsea, Lig Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya! Son haberlere ve iddaa'daki en popüler tercihe göz atalım...
- Tranmere ile oynanan Federasyon Kupası maçında dizinden sakatlanan Lucas Moura, Eric Dier ile Victor Wanyama'nın yanına katıldı.
- Kasım ayında oynadıkları lig maçını rahat bir oyunla 3-1 kazanan Tottenham, söz konusu Lig Kupası olduğunda ise Chelsea'ye üstünlük kurabilmiş değil. (8 maç - 2 beraberlik - 2 Tottenham galibiyeti - 4 Chelsea galibiyeti)
- Tottenham formasıyla çıktığı son 5 Lig Kupası maçında 4 gol atan Dele Alli, Chelsea'ye karşı forma giydiği 6 maçta ise 8 gole katkı (6 gol - 2 asist) yaptı.
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Chelsea
- Maurizio Sarri'nin mümkün olan en güçlü kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.
- Ruben Loftus-Cheek dışında takımda önemli bir eksik yok. Sakatlıklarını atlatan Pedro, Olivier Giroud, Willian ve hastalığı geçen Mateo Kovacic görev bekliyor.
- Deplasmanda oynadıkları son 3 maçı da 'tek farkla' kazandılar.
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