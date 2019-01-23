Lig Kupası'nda finale hangisi kalacak? Tottenham'da 3 önemli eksik...
İngiltere Lig Kupası'nda Londra Derbisi ile karşı karşıyayız. Wembley'de 1-0 kazanan Tottenham, Stamford Bridge'deki rövanşa 3 önemli isminden yoksun çıkacak! İşte detaylar...
- Hazard sol açığa geri dönüyor, Giroud en ilerde olacak!
- Son haftalarda 'sahte 9' olarak değerlendirilen Eden Hazard, bu maçta standart yerine geri dönecek ve hücumun en ilerisinde Fransız forvet Olivier Giroud yer alacak.
- Orta alanda Jorginho ve Kante'nin yeri garanti, 3'lüyü tamamlayacak kişi ya Kovacic olacak ya da Barkley...
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- Wembley'de 1-0 kazanan Tottenham, Stamford Bridge'deki rövanşa 3 önemli isminden yoksun çıkıyor.
- Harry Kane'den sonra Dele Alli de sakatlandı. Son Heung-min ise milli takımıyla Asya Kupası'nda. 3 ismin bu sezon resmi maçlarda attığı gol sayısı 39!
- Vincent Janssen'i hiç düşünmeyen Pochettino, hücumda liderliği Llorente'ye verecek. İyileşen Lucas Moura'nın da ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.
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