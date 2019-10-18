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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.10.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Lig ikincisi Sivasspor, Galatasaray'a karşı! iddaa'da sürpriz öneri...

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Lig ikincisi Sivasspor, Galatasaray'a karşı! iddaa'da sürpriz öneri...

Süper Lig’de haftanın açılış maçında Galatasaray, lig ikincisi Sivasspor’u konuk ederken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız...

GALATASARAY - SİVASSPOR

Milli aradan önce ligde Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Galatasaray, beklenen performansı sergileyemedi ve hücum hattında yine etkisiz kalmıştı.

Rakibine oranla daha fazla pozisyon üreten başkent temsilcisi bu fırsatlardan yararlanamayınca mücadele golsüz sona ermişti.

Son 5 resmi maçının 4’ünde gol atamayan Galatasaray, geçen sezonki hücum üretkenliğinin çok uzağında.

Milli arada sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamayan Radamel Falcao, bu maçta görev almayacak. Cezası bulunan Mariano da kadroda yok.

Son maçtan sonra Teknik Direktör Fatih Terim’in bazı futbolcularına yaptığı eleştiri ve hafta içinde Real Madrid ile oynanacak mücadele de düşünülünce, ilk 11'de görmeye alışık olmadığınız bazı isimler Sivasspor karşısında şans bulabilir.

Özellikle sahasında aldığı puanlarla milli araya ikinci sırada giren Sivasspor, son olarak evinde karşılaştığı Ankaragücü’nü geriden gelerek devirirken, İstanbul’a epey iddialı geliyor.

Bu maça kadar deplasmanda kazanamayan Sivasspor, geçen sezonda da son 7 deplasmanından galibiyet çıkaramamıştı.

Bir süredir sakat olan Emre Kılınç iyileşti ve maç kadrosunda yerini aldı ama sakatlıkları devam eden Barış Yardımcı ve Rybalka, İstanbul'a getirilmedi.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasındaki son 14 maçta da 2.5 gol barajı aşıldı.

- İki ekip arasında İstanbul’da oynanan 13 lig maçını da Galatasaray kazandı.

- Sivasspor’un ligde oynadığı son 6 maçta da karşılıklı goller izledik.

Lig ikincisi Sivasspor, Galatasaraya karşı iddaada sürpriz öneri...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %48’inden fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2.5 ALT/ÜST...

- Üyelerin %15’inden fazlası mücadelede en azından 3 golün atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ'ÜN SÜRPRİZ ÖNERİSİ NE?

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Real Madrid maçı öncesi Galatasaray kadroda rotasyona gidecektir.

Sivasspor da ligin istikrarlı takımlarından biri ancak sarı-kırmızılılar zorlansa da maçı kazanır diye düşünüyorum. KG VAR seçeneği de tercih edilebilir.

Bu karşılaşmada ayrıca "ikinci yarı daha çok gol olur" bahsini de değerlendirmekte fayda var.

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