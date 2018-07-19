Liepaja sürpriz arıyor! Hacken'in iddaa oranı...
Letonya temsilcisi Liepaja, ilk maçı 3-0 kaybedince tur umudunu mucizelere bıraktı. İsveç deplasmanında sürpriz yapabilecekler mi? Son gelişmelere göz atalım...
Hacken
- Geçtiğimiz yılın 4'üncüsü Hacken, 13 haftayı geride bıraktığımız 2018 sezonunda ise 8'inci sırada yer alıyor.
- Daha önce elemeleri aşıp Avrupa Ligi'ne kalma başarısı gösteremediler. Bravida Arena'da daha önce oynadıkları 9 Avrupa maçında ise 5 galibiyet elde ettiler. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)
- İlk maçta uzun süre rakibi çözemediler, 3-0'lık skoru getiren goller 74'üncü dakikadan sonra geldi.
Liepaja
- Geçen yılı Spartaks Jurmala'nın arkasında 2'nci sırada bitiren Liepaja, yeni sezonun ilk bölümünde Rigas Futbola Skola'nın 9 puan gerisinde kaldı ve 4'üncü sırada yer alıyor.
- Geçtiğimiz yıl Crusaders'i deplasman golü kuralıyla geçtikten sonra Suduva'ya takılıp elenmişlerdi.
- 3 yıllık kısa Avrupa tarihlerinde çıktıkları 7 maçta, 5 kere sahadan yenilgiyle ayrıldılar.
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