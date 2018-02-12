Liderlik ruhunda var!
Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 14 ve 21'de Gomis ve 38. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Belhada duraklama dakikalarında üst üste iki sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi. Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesiyle Galatasaray 44 puanla haftayı lider olarak kapattı. Kritik bölgede olan Antalyaspor 21 puanda kaldı. Fatih Terim'in ekibi ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Barış Şimşek , Mehmet Kısal , Mehmet Metin
Galatasaray: Carrasso , Linnes , Serdar , Maicon , Nagatomo , Selçuk (Tolga dk. 71 ), Donk , Belhanda , Feghouli (Yasin dk. 79 ), Rodrigues (Sinan dk. 82 ?), Gomis
Yedekler: Eray, Mariano, Ahmet, Eren, Hakan, Koray, Latovlevici
Teknik Direktör: Fatih Terim
Antalyaspor: Ferhat , Sangare , Celustka , Diego , Musa (Emre dk. 41 ), Charles , Hakan , Maicon (Gbadjere dk. 78 ), Danilo (Jevtovic dk. 41 ), Sakıb , Deniz
Yedekler: Ozan, Boffin, Yusuf, Yekta, Grando, Harun
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Gomis (dk. 14 ve 20), Feghouli (dk. 38) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Belhanda (dk. 90+1) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Jevtovic, Maicon, Hakan (Antalyaspor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki2
|Galatasaray
|21
|21
|44
|2Önceki1
|Başakşehir
|21
|19
|43
|3Önceki3
|Fenerbahçe
|21
|17
|41
|4Önceki4
|Beşiktaş
|21
|20
|40
|5Önceki5
|Kayserispor
|21
|6
|35
MAÇ NOTLARI
TERİM'DEN LINNES SÜRPRİZİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı için, geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor maçı ilk 11’ine göre 5 farklı isime görev verdi. Terim, cezalı Muslera’nın yerine de Carrasso’yu 11’e aldı.
Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında evindeki Antalyaspor maçına geçtiğimiz haftaya göre zorunlu değişikler yaptı. Cezalı Fernando Muslera yerine kalede Carrasso, Sivasspor maçında sakatlanan Denayer’in yerine de Serdar Aziz ilk 11’de. Teknik Direktör Fatih Terim, hafta içi kupada performansını beğendiği Belhanda ve Linnes’e de 11’de görev verdi. Geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor maçında 11'de başlayan Yasin, Antalya karşılaşmasında yedek kulübesinde.
karşılaştığı iki lig maçında iki gol attı. Antalyaspor'un ligde attığı son sekiz golün beşinde Deniz Kadah'ın direkt katkısı var. Deniz Kadah, Antalyaspor formasıyla Galatasaray'a iki maçta iki gol attı. Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ve en fazla isabetli şut çeken isim. Bu sezon ligde en fazla top kapan oyuncu Antalyaspor'dan Charles. Bu sezon Süper Lig'de en az 15 maça çıkan savunmacılar arasında en yüksek pas yüzdesine sahip iki oyuncu Jason Denayer ve Serdar Aziz.
MARIANO KART SINIRINDA
Öte yandan Galatasaray'ın Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlayacak olan Mariano, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise Chico, Charles ve Danilo, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde takımlarını Kayserispor maçında yalnız bırakacaklar.
MAÇ ÖNCESİ "ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" SESLERİ
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi öncesi Galatasaraylı tribünler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarında bulunurken, deplasman tribününde bulunan Antalyasporlu taraftarlar da bu tezahüratlara destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
U21'DE KAZANAN ANTALYASPOR
U21 Ligi'nde oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçının kazananı Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi, dev rakibini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele sonucunda 2-1 yendi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo’nun ceza sahası içine doğru açtığı ortada Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
14. dakikada Rogrigues’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan Gomis’in önüne düştü. Önüne gelen topa Gomis’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
20. dakikada Rodrigues’in sol kanattan ceza sahası dışına doğru sürdüğü topu ara pasında Gomis’e bıraktı. Kaleci Ferhatla karşı karşıya kalan Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
38. dakikada Belhanda’nın sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli’nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
43. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Selçuk’un yaptığı vuruşu kaleci Ferhat kornere çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Selçuk İnan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gomis’in rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta top direkten döndü.
59. dakikada Maicon’un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Emre Güral topu göğsüyle Jevtovic’in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sangare’nin ceza alanına yerden gönderdiği topta Emre Güral’ın vuruşu kalenin sağından auta gitti.
69. dakikada sağ taraftan Selçuk İnan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
90. dakikada Belhanda’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nagatomo’nun yaptığı ortada savunmadan seken top kaleci Ferhat’ta kaldı.
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