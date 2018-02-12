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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
12.02.2018 - 08:14, Son Güncelleme:

Liderlik ruhunda var!

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Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 14 ve 21'de Gomis ve 38. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Belhada duraklama dakikalarında üst üste iki sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi. Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesiyle Galatasaray 44 puanla haftayı lider olarak kapattı. Kritik bölgede olan Antalyaspor 21 puanda kaldı. Fatih Terim'in ekibi ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Barış Şimşek , Mehmet Kısal , Mehmet Metin

Galatasaray: Carrasso , Linnes , Serdar , Maicon , Nagatomo , Selçuk (Tolga dk. 71 ), Donk , Belhanda , Feghouli (Yasin dk. 79 ), Rodrigues (Sinan dk. 82 ?), Gomis

Yedekler: Eray, Mariano, Ahmet, Eren, Hakan, Koray, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

Antalyaspor: Ferhat , Sangare , Celustka , Diego , Musa (Emre dk. 41 ), Charles , Hakan , Maicon (Gbadjere dk. 78 ), Danilo (Jevtovic dk. 41 ), Sakıb , Deniz

Yedekler: Ozan, Boffin, Yusuf, Yekta, Grando, Harun

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Gomis (dk. 14 ve 20), Feghouli (dk. 38) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Belhanda (dk. 90+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jevtovic, Maicon, Hakan (Antalyaspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMO AVP
1Önceki2 Galatasaray212144
2Önceki1 Başakşehir211943
3Önceki3 Fenerbahçe211741
4Önceki4 Beşiktaş212040
5Önceki5 Kayserispor21635
Puan durumu

Liderlik ruhunda var

30
Ruh geri döndü
Ruh geri döndü

MAÇ NOTLARI

TERİM'DEN LINNES SÜRPRİZİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı için, geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor maçı ilk 11’ine göre 5 farklı isime görev verdi. Terim, cezalı Muslera’nın yerine de Carrasso’yu 11’e aldı.

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında evindeki Antalyaspor maçına geçtiğimiz haftaya göre zorunlu değişikler yaptı. Cezalı Fernando Muslera yerine kalede Carrasso, Sivasspor maçında sakatlanan Denayer’in yerine de Serdar Aziz ilk 11’de. Teknik Direktör Fatih Terim, hafta içi kupada performansını beğendiği Belhanda ve Linnes’e de 11’de görev verdi. Geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor maçında 11'de başlayan Yasin, Antalya karşılaşmasında yedek kulübesinde.

karşılaştığı iki lig maçında iki gol attı. Antalyaspor'un ligde attığı son sekiz golün beşinde Deniz Kadah'ın direkt katkısı var. Deniz Kadah, Antalyaspor formasıyla Galatasaray'a iki maçta iki gol attı. Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ve en fazla isabetli şut çeken isim. Bu sezon ligde en fazla top kapan oyuncu Antalyaspor'dan Charles. Bu sezon Süper Lig'de en az 15 maça çıkan savunmacılar arasında en yüksek pas yüzdesine sahip iki oyuncu Jason Denayer ve Serdar Aziz.

Liderlik ruhunda var

MARIANO KART SINIRINDA

Öte yandan Galatasaray'ın Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlayacak olan Mariano, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise Chico, Charles ve Danilo, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde takımlarını Kayserispor maçında yalnız bırakacaklar.

MAÇ ÖNCESİ "ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" SESLERİ

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi öncesi Galatasaraylı tribünler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarında bulunurken, deplasman tribününde bulunan Antalyasporlu taraftarlar da bu tezahüratlara destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

U21'DE KAZANAN ANTALYASPOR

U21 Ligi'nde oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçının kazananı Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi, dev rakibini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele sonucunda 2-1 yendi.

Liderlik ruhunda var

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo’nun ceza sahası içine doğru açtığı ortada Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Rogrigues’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan Gomis’in önüne düştü. Önüne gelen topa Gomis’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

20. dakikada Rodrigues’in sol kanattan ceza sahası dışına doğru sürdüğü topu ara pasında Gomis’e bıraktı. Kaleci Ferhatla karşı karşıya kalan Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

38. dakikada Belhanda’nın sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli’nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

43. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Selçuk’un yaptığı vuruşu kaleci Ferhat kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Selçuk İnan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gomis’in rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta top direkten döndü.

59. dakikada Maicon’un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Emre Güral topu göğsüyle Jevtovic’in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sangare’nin ceza alanına yerden gönderdiği topta Emre Güral’ın vuruşu kalenin sağından auta gitti.

69. dakikada sağ taraftan Selçuk İnan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

90. dakikada Belhanda’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nagatomo’nun yaptığı ortada savunmadan seken top kaleci Ferhat’ta kaldı.

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