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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.11.2019 - 05:00, Son Güncelleme:

Liderlik için Andorra deplasmanındayız! Maçı kazanmamıza iddaa'da verilen oran...

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Liderlik için Andorra deplasmanındayız! Maçı kazanmamıza iddaa'da verilen oran...

A Milli Takımımız, Andorra deplasmanında grup liderliği kovalarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

ANDORRA - TÜRKİYE

İzlanda ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalarak Euro 2020 vizesi aldık, şimdi hedef Andorra deplasmanından 3 puanla dönüp, Fransa'nın Arnavutluk karşısında takılmasını bekleyip grup liderliğini elde etmek!

Hafif sakatlıkları bulunan ve yoğun maç temposu içerisinde olan bazı isimler aday kadrodan çıkartıldı.

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok, deplasman kafilesinde yer almazken; bu isimlerin yerine Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür aday kadroya alındı.

Biz İzlanda ile ile oynarken Arnavutluk deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Andorra'da en dikkat çeken isim, takımın 2 golünün altına imzasını atan Cristian Martinez'di.

Orta sahadaki Sergi Moreno'ya da dikkat!

Vodafone Park'ta tecrübesiyle bize zor anlar yaşatan 39'luk Ildefons Lima ise kadroda yer almıyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Andorra ile daha önce 3 kere karşılaştık ve bu 3 maçtan da galibiyetle ayrılmasını bildik.

- Andorra ile oynadığımız 3 maçta rakip filelere 8 gol atarken, kalemizde ise gol görmedik.

- A Milli Takımımız'ın grupta oynadığı son 5 maçın 4'ünde 2.5 gol barajı aşılmadı.

Liderlik için Andorra deplasmanındayız Maçı kazanmamıza iddaada verilen oran...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

- Bu maça bahis yapan Misli.com üyelerinin yaklaşık %20'si, A Milli Takımımız'ın Andorra deplasmanından galibiyetle döneceğini düşünüyor.

- Üyelerin en çok tercih ettiği diğer oyun ise 2.5 ÜST.

- Bu maçı kuponlarına alan üyelerin %10'a yakını karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüp "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ...

Andorra, perşembe günü Arnavutluk deplasmanından puanla dönse de kadro kalitesiyle bize rakip olabilecek bir takım değil.

Kadroya dahil olan yeni isimlerin hırsıyla rahat bir galibiyet alırız.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

A Milli Takımımız'ın lejyonerlerini tanıyalım...

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