Liderlik için Andorra deplasmanındayız! Maçı kazanmamıza iddaa'da verilen oran...
A Milli Takımımız, Andorra deplasmanında grup liderliği kovalarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
ANDORRA - TÜRKİYE
İzlanda ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalarak Euro 2020 vizesi aldık, şimdi hedef Andorra deplasmanından 3 puanla dönüp, Fransa'nın Arnavutluk karşısında takılmasını bekleyip grup liderliğini elde etmek!
Hafif sakatlıkları bulunan ve yoğun maç temposu içerisinde olan bazı isimler aday kadrodan çıkartıldı.
Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok, deplasman kafilesinde yer almazken; bu isimlerin yerine Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür aday kadroya alındı.
Biz İzlanda ile ile oynarken Arnavutluk deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Andorra'da en dikkat çeken isim, takımın 2 golünün altına imzasını atan Cristian Martinez'di.
Orta sahadaki Sergi Moreno'ya da dikkat!
Vodafone Park'ta tecrübesiyle bize zor anlar yaşatan 39'luk Ildefons Lima ise kadroda yer almıyor.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Andorra ile daha önce 3 kere karşılaştık ve bu 3 maçtan da galibiyetle ayrılmasını bildik.
- Andorra ile oynadığımız 3 maçta rakip filelere 8 gol atarken, kalemizde ise gol görmedik.
- A Milli Takımımız'ın grupta oynadığı son 5 maçın 4'ünde 2.5 gol barajı aşılmadı.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
- Bu maça bahis yapan Misli.com üyelerinin yaklaşık %20'si, A Milli Takımımız'ın Andorra deplasmanından galibiyetle döneceğini düşünüyor.
- Üyelerin en çok tercih ettiği diğer oyun ise 2.5 ÜST.
- Bu maçı kuponlarına alan üyelerin %10'a yakını karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüp "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ...
Andorra, perşembe günü Arnavutluk deplasmanından puanla dönse de kadro kalitesiyle bize rakip olabilecek bir takım değil.
Kadroya dahil olan yeni isimlerin hırsıyla rahat bir galibiyet alırız.
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A Milli Takımımız'ın lejyonerlerini tanıyalım...
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