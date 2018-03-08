Liderlik golü çamura saplandı
İstanbul 2. Amatör Lig 5. Grup’ta Sarıyer Yenimahallespor ve İstanbul Gümüşhanespor arasında oynanan maçta, futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı.
Sarıyer Çayırbaşı Stadı’nda yoğun yağmur altında oynanan maçın 90 dakikası 1-1’lik eşitlikle geçilirken 90+1’de gelişen İstanbul Gümüşhanespor atağında Esat kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciyi geçen top ağlara giderken, yağmur nedeniyle ağırlaşan zemine takıldı ve tam gol çizgisinde durdu. Hemen arkadan koşan Yenimahalle savunma oyuncusu da topu uzaklaştırdı.
Maç 1-1 biterken, 5. maçında ilk kez puan kaybıyla tanışan Gümüşhanespor liderliği Çeliktepe Ümitspor’a bıraktı.
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