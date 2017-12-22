Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen sene ilk yarıyı lider bitirmiştik. Bu sene de geçen seneki gibi 39 puanla olmasa da ilk yarıyı lider bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.



Kasımpaşa ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını aktaran Mustafa Saral, "İnşallah son hafta Kasımpaşa'yı da yenerek, liderliğimizi pekiştirmek istiyoruz. Tüm hazırlıklarımız ve planlarımız bu yönde." ifadelerini kullandı.

"YABANCI KURALI İLE KALİTE ARTTI"

Mustafa Saral, Süper Lig'de takımların kadrolarında 14 yabancı futbolcuyu bulundurabildiği mevcut yabancı kuralı ile ligde kalitenin arttığını belirtti.

Saral, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yabancı oyuncu konusunun da gündeme geldiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Yabancı kuralı değiştikten sonra uzun zamandan beri ligde ilk defa 7-8 takım potaya girdi. Ligde kalite arttı. Kalite artınca, rekabet artıyor. İkinci yarıda ciddi bir rekabet bizi bekliyor. İlk 7 takım 5 puan farkla sıralanıyor. İnşallah güzel bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bu mücadeleden iyi bir sonuçla çıkmak istiyoruz."

"BİR İKİ TAKVİYE YAPARIZ"

Saral, transfer döneminde kulüpte büyük bir hareketlilik olmayacağının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iki takviye yaparız diye düşünüyoruz. Bir iki gün içinde yapacağımız toplantılarla hangi bölgelere transfer yapacağımızı belirleriz. Fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz. Transferle ilgili şu an netleşen bir şey yok. Kasımpaşa maçından sonra kupa maçımız var. Ondan sonra her şey daha net olur."