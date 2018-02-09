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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber: Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakipler belli oldu

Basketbol
aa-spor
09.02.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Liderler galibiyetle ayrıldı!

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 121-103 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Son şampiyon Golden State Warriors, özellikle ikinci yarıdaki etkili savunmasıyla Oracle Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 121-103 yendi.

Sezonun 42'nci galibiyetine ulaşan lider Warriors'ta Kevin Durant 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Stephen Curry 20 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Klay Thompson 18 sayı, Draymond Green ise 12 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

Bu sezon 38'inci kez kaybeden Mavericks'te Dennis Smithy Jr. 22, Dwight Powell 18, Wesley Matthews 17 sayı, Dirk Nowitzki ise 16 sayı ve 11 ribauntluk performans sergiledi.

CELTİCS UZATMALARDA KAZANDI

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, uzatmaya giden mücadelenin ardından deplasmanda Washington Wizards'ı 110-104 mağlup etti.
Bu sezon 40'ıncı kez galip gelen Celtics'te Kyrie Irving 28 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Jaylen Brown 18 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Marcus Morris 15 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun 24'üncü mağlubiyetine engel olamayan Wizards'ta Otto Porter
Jr. 27 sayı ve 11 ribaunt, Marcin Gortat 10 sayı ve 10 ribaunt ile
"double-double" yaparken, Bradley Beal ise 18 sayı ve 9 asist kaydetti.

HEYECANLI MAÇI MAGİC KAZANDI

Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde Orlando Magic, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 100-98 mağlup etti.
Sezonun 18'inci galibiyetine imza atan Magic'te Evan Fournier 22 sayı, D.J. Augustin 18 sayı ve 9 asist, Marreese Speights 14 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.
Konferansında 38'inci kez kaybederek son sırada yer alan Hawks'ta Taurean Prince ve Dennis Schroder on dokuzar sayı, Tyler Dorsey ve Malcolm Delaney on birer sayı, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı ve 4 ribaunt ile maçı tamamladı.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 100-98
Toronto Raptors-New York Knicks: 113-88
Washington Wizards-Boston Celtics: 104-110
Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 109-103
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 121-103
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 106-81
Muhabir : Doga KirmiziogluYayınlayan : Serdal Kalaycı
10:28 09/02/18
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