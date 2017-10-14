Igor Tudor yönetimindeki sarı-kırmızılılar yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Galatasaray’ı bundan sonraki süreçte ise yine zorlu maçlar bekliyor.

Galatasaray, ligde gelecek hafta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi TT Stadı’nda konuk edecek. Ardından ise Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, sonraki maçını da evinde Gençlerbirliği ile oynayacak.

Tudor yönetimindeki Galatasaray Başakşehir ile deplasmanda, Alanyaspor ile iç sahada ve bir başka ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelerek söz konusu süreci sürdürecek.

İşte o maçlar :

Fenerbahçe

Trabzonspor (d)

G.Birliği

Başakşehir (d)

Alanyaspor

Beşiktaş (d) (Ajansspor)