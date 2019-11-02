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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
02.11.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Liderden Türk Telekom'a da geçit yok! Pınar Karşıyaka 6'da 6...

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Liderden Türk Telekom'a da geçit yok! Pınar Karşıyaka 6'da 6...

ING Basketbol Süper Ligi’nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom’u da rahat yenip, 6’da 6 yaparak zirvedeki yerini korudu: 85-66.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Ozan Çakar (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 20, Triche (xx) 9, Metecan (xxx) 12, M’Baye (xx) 8, Morgan (xx) 8, Kennedy (xx) 6, Semih Erden (xxx) 9, Nusret (x), Onuralp (xxx) 13, Yunus (x), Görkem (x)

TÜRK TELEKOM: Muhammed (xxx) 12, Fall (xxx) 10, Hunter (x) 3, Metin (xx) 6, Campbell (x) 6, Johnson (xxx) 11, Wiltjer (x), Şafak (x) 2, Egemen (xxx) 13, Enes Berkay (x), Efe (x), Polat (x) 3

1’İNCİ PERİYOT: 17-10
İLK YARI: 45-20
3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-45

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada, ev sahibinden Taylor 20, Onuralp 13, Metecan 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Ligde bu sezon bileği hiç bükülmeyen Karşıyakalı basketbolcular, maç sonrası sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı. Taraftarlar, antrenör Ufuk Sarıca’ya da büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Maçın başında Metecan’ın dış atışlarıyla oyunda üstünlüğü kuran Karşıyaka, ilk periyodu 17-10 önde tamamladı.

İkinci periyodu Onuralp ve Taylor’ın üst üste basketleriyle başlayan Kaf-Kaf, farkı giderek açtı. Bu periyotta rakibine yalnız 10 sayı şansı tanıyarak 28 sayı üreten yeşil-kırmızılılar, soyunma odasına 25 sayı farkla, 45-20 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyotta Türk Telekom’un farkı kapatma çabaları sonuç vermedi, 66-45.

Dördüncü ve son periyotta da taraftarının desteğiyle etkili oyununu sürdüren Karşıyaka, salondan 85-66 galip ayrıldı.

Liderden Türk Telekoma da geçit yok Pınar Karşıyaka 6da 6...

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