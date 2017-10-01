Lider takım, bir puan almak iyidir!

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 1-1 biten Giresunspor karşılaşmasından sonra rakibin kendi evinde baskılı ve coşkulu oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Gol yolundaki varyasyonlarını durdurduk ancak çalıştığımız halde gol yedik. Sıkıntılı zeminin de etkisiyle oyun kurarak geçişleri yapamadık. Gol yedikten sonra golü aradık neticede pozisyona girdik penaltı kazandık. Daha sonra golü de bulabilirdik ancak olmadı. Mücadeleden memnunum. Gönül isterdi ki üç puan alalım. Lider takım, bir puan almak da iyidir."(Ajansspor)