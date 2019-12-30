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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 23:09,Son Güncelleme:/

Lider Sivasspor'un kamp programı belli oldu!

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Lider Sivasspor'un kamp programı belli oldu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da devre arası kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kamp için 4 Ocak Cumartesi günü Antalya Belek'te toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
Sivas ekibi kamptaki tek hazırlık maçında, 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Calista Futbol Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılar Antalya kampını 11 Ocak'ta tamamlayacak. Takım, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 12 Ocak'ta Sivas'ta kulüp tesislerinde devam edecek.

Lider Sivassporun kamp programı belli oldu

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