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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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03.12.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!

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Süper Lig'in bu sezon flaş ekibi olmayı başaran Sivasspor oynadığı son 5 maçının tümünü kazanarak 5'de 5 yapmayı başardı. 13. hafta itibarıyla 27 puanla zirveye demirleyen Yiğidolar'ın kadro maliyeti ise şaşırttı.

Performansıyla herkesin beğenisini kazanarak son 5 maçını kazanan kırmızı-beyazlı ekibin kurduğu takım, ekonomik olarak da dikkat çekiyor.

EKONOMİK KADRO KURULDU
Yiğidoların son lig maçında Kasımpaşa'yı yendiği ilk 11'deki futbolcuların geneli, para ödenmeden alınan ya da kiralık olarak transfer edilen futbolculardan oluşuyor.

Kaleci Samassa, sağ bek Goiano, stoperler Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa, sol bek Uğur Çiftçi, Hakan Arslan ve golcü Yatabare bonservissiz olarak alındı.

Orta sahada görev yapan Fatih Aksoy Beşiktaş'tan, sol açık Fernando Andrade Porto'dan kiralandı.

Sivasspor, Emre Kılınç için 2 yıl önce Boluspor'a 225 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Mert Hakan Yandaş ise 350 bin TL karşılığında Sivas'ın yolunu tutmuştu.

Süper Ligin lideri Sivasspor, kupa maçına hazır
Süper Lig'in lideri Sivasspor, kupa maçına hazır

4 MİLYON EURO ŞİMDİDEN KASADA
Süper Lig'de bu sezon her galibiyet için 2 milyon 700 bin TL ve her beraberlik için ise 1 milyon 400 bin TL performans primi ödeniyor.

Sivasspor 8 galibiyet ve 3 beraberlik ile 25 milyon 800 milyon TL (yaklaşık 4 milyon euro) gelir elde etti. Sivasspor'un oyuncularına ödediği toplam maaş ise 13 milyon euro civarında.

France Football'dan Sivasspor yorumu
Ünlü dergi France Football son olarak Rıza Çalımbay ve ekibine yer verdi. Sivasspor'un Kasımpaşa galibiyeti ile birlikte üst üste 5 maç kazandığının altını çizen dergi ayrıca takımında bulunan eski Fransa Ligue 1'de oyuncusu Mustapha Yatabere'den de bahsetti.

Süper Lig'de son durumdan bahseden France Football ayrıca sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'nun kırmızı kart ile oyun dışında kaldığını ve Göztepe-Fenerbahçe maçının 2-2 bitiğini de yazdı.

Lider Sivassporun kadro maliyeti herkesi şaşırttı

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