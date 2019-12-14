Lider Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı!
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 15. haftada yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma oynayan ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, çift kale taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı.
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