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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Tamer Tuna pilot ceketiyle sahada

Futbol
25.02.2018 - 17:49, Son Güncelleme:

Lider Rizespor'a son dakika şoku

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TFF 1. Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgüç Türkalp , Engin Erdem , Mehmet Emin Tuğral

Çaykur Rizespor: Gökhan , Ramos , Mehmet , Recep , Saadane , Samudio (Turgut Doğan dk. 88 ?), Süleyman (Oğulcan dk. 72 ), Koray , Orhan , Abdullah (Lincoln dk. 46 ), Vedat

Yedekler: Kaya, Cihan, Robin, Galip, Özgür, Ümit, Furkan

Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri , Alpaslan (Mertahan Caner dk. 47 ), Elmar , Hora , Diarra , Mehmet , Murat , Canberk , Muhamed (Kadir dk. 56 ), Orhan , Da Silva (Sezgin dk. 90+3 ?)
Yedekler: Ahmet, Nana Darko, Adem, Fatih Serkan, Ali Fırat, Emre, Halil İbrahim

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Goller: Samudio (dk. 12), (Çaykur Rizespor), Hora (dk. 90 pen.) (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Ramos, Recep, Samudio, Gökhan, Saadane (Çaykur Rizespor), Alpaslan, Diarra, Murat, Mertcan Caner (Tetiş Yapı Elazığspor)

Maçtan dakikalar

12. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu’nun ortasında ceza sahası içinde Samudio kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Ahmet Sabri kurtardı.

37. dakikada Samudio'nun kaleci Ahmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Koray'ı çıkardı. Bu oyuncunun şutunda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

56. dakikada Da Silva'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Murat'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

90. dakikada Tetiş Yapı Elazığspor penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Hora, topu ağlara yolladı. 1-1

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