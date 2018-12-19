Lider Rangers, Hibs deplasmanında! iddaa'nın favorisi ise...
Maç fazlasıyla İskoçya Premiership'in zirvesinde yer alan Rangers, Celtic'i devirip dikkatleri üzerine çeken Hibernian'a konuk oluyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
Hibernian
- Celtic'i 2-0 devirip dikkatleri üzerine çeken Hibernian, geçen sezon Easter Road'da oynadığı iki Rangers maçını ise kazanamamıştı.
- 10 gol izlediğimiz, 5-5 biten maçta hat-trick yapan Jamie Maclaren, bu sezon sadece 3 gole katkı yapabildi. (1 gol - 2 asist)
- Neil Lennon'ın öğrencileri Ekim ayındaki 'milli ara' öncesi formdaydı ama sonrasında oynadıkları son 9 maçta sadece 2 kere kazanabildiler, o galibiyetler de son 2 maçta geldi. (3 beraberlik - 4 mağlubiyet)
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Rangers
- Cezası sona eren Alfredo Morelos yeniden ilk 11'deki yerini alacak. (30 maç - 17 gol - 10 asist)
- Kolombiyalı genç golcünün yokluğunda Rangers, Dundee ve Hamilton maçlarında gol bulmakta oldukça zorlandı.
- Ryan Kent sakat, Gareth McAuley ise muhtemelen yedeklerde olur. Stoperde 'Connor Goldson, Joe Worrall' ikilisini izleriz.
- Maç fazlasıyla İskoçya Premiership'te lider durumda bulunan Rangers, ligdeki son 4 deplasman maçından 10 puan çıkarttı. (3 galibiyet - 1 beraberlik)
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