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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
19.10.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Lider Pınar Karşıyaka, İTÜ Basket'i farklı geçti!

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Lider Pınar Karşıyaka, İTÜ Basket'i farklı geçti!

ING Basketbol Süper Ligi dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Sigortam.net İTÜ Basket'i 105-67 yendi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Serkan Emlek, Can Mavisu, Hüseyin Çelik,

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 9, Morgan 7, Triche 19, Taylor 16, Nusret Yıldırım 2, Yunus Emre Sonsırma 2, Semih Erden 7, Onuralp Bitim 24, Kennedy 8, Baye 9, Arca Tülüoğlu, Görkem Doğan 2

Sigortam.net İTÜ Basket: Dillard 13, Cenk Akyol 3, Huff 2, Goodwin 18, Coleby 16, Burak Selen 8, Semih Say, Mehmet Yağmur, Oğulcan Baykan 2, Ramazan Tekin 5, Evrim Berk Özkan

1. Periyot: 30-9
Devre: 60-28
3. Periyot: 84-46

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Pınar Karşıyaka, Triche'nin sayılarıyla ilk 4 dakikada 8-0 üstünlük sağladı. Morgan'ın da iyi oyunuyla rakibine 20 sayı (25-5) üstünlük kuran ev sahibi ekip, ilk periyodu 30-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de performansını sürdüren Pınar Karşıyaka, Triche, Taylor ve Baye'nin basketleriyle 28 sayı farkı yakalayıp, devreye de 60-28 önde girdi.

Devre dönüşü sayılar bulup farkı azaltmaya çalışan Sigortam.net İTÜ Basket'e karşılık veren Pınar Karşıyaka, bulduğu sayılarla skoru 69-37'ye getirdi. Ev sahibi ekip, üçüncü periyotu da 38 sayı farkla 84-46 üstünlükle tamamladı.

Pınar Karşıyaka, son periyotta Taylor, Triche ve Onuralp Bitim'in etkili oyunuyla maçı 105-67 kazandı.

Pınar Karşıyaka bu galibiyetle ligde oynadığı tüm maçları kazanarak puanını 8'e çıkardı. 

Lider Pınar Karşıyaka, İTÜ Basketi farklı geçti

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