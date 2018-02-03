Lider Konya'da yara aldı
Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele Konyaspor'un son dakikada attığı golle 1-1 sona erdi. Lider Başakşehir son dakikalarda gördüğü golle ağır bir yara aldı. Ev sahibi karşılaşmaya etkili başladı. İlk 15 dakikada yeni golcüsü Jahovic ile 2 tehlikeli atak gerçekleştirdi. Ancak bu pozisyonlardan gol sesi çıkmadı. Başakşehir 20. dakika geride kalırken henüz rakip kaleye gidemezken, Konyaspor 5 pozisyon yakaladı. Başakşehir 35. dakikada öne geçti. Adebayor ara pasla aldığı topta kaleci ile karşı karşıya kaldı. İlk vuruşunda kaleci başarılı olurken, golcü futbolcu dönen topu tamamladı ve golünü attı. Adebayor gol sonrası asker selamı verdi. Maçın ilk yarısı sona erdi. Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 3'te 2'lik bölümü geride kaldı. Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Başakşehir'de Arda Turan 62. dakikada Napoleoni yerine oyuna dahil oldu. Konyaspor 90+1'de Skubic'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Başakşehir'de Emre Belözoğlu 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Konyaspor, son dakikada Orkan Çınar ile gole çok yaklaştı. Serbest vuruşta top üst direkte patladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi. Lider Başakşehir deplasmanda 3 puanı son dakikalarda kaçırdı.
Ligin 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Başakşehir son dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak ağır bir yara aldı.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Hali Özkahya (xx), Kerem Ersoy (xx), Hakan Yemişken (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx), Ferhat Öztorun (xx), Moke (xx) (Dk. 66 Orkan Çınar x), Ali Çamdalı (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Mehdi (xx) (Dk. 85 Amir Hadziahmetoviç x), Milosevic (xx) (Dk. 75 Fofana xx), Jahovic (xx)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan (xx)- Caicara (xx), Attamah (xx), Epureanu (xx), Clichy (xx), Mahmut Tektemir (xx), Emre Belözoğlu (xxx), Visca (xx) (Dk. 88 Gökhan İnler), Mossoro (x) (Dk. 17 İrfan Can Kahveci xx), Napoleoni (xx) (Dk. 63 Arda x), Adebayor (xxx)
GOLLER: Dk. 90+1 Skubic (Atiker Konyaspor) - Dk. 36 Adebayor (Medipol Başahşehir)
SARI KARTLAR: Ömer Ali Şahiner, Ferhah Öztorun (Atiker Konyaspor) - Adebayor, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)
Gol dakikaları
36'ncı dakikada Emre Belözoğlu'nun uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Adebayor kaleci Serkan'la karşı karşıya kaldı. Adebayor'un şutunda meşin yuvarlak, kaleci Serkan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.
90+1'inci dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası içerisine açtı ortada arka direkte topla buluşan Skubic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Medipol Başakşehirli futbolculardan Mehmetçiğe destek
Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadıkları maç öncesi kaptanlık pazu bandına Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ve şehitlerimizin anısına özel bir arma taktı. Emre, Afrin'de bulunan Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile sahaya çıktı.
ADEBAYOR'DAN ASKER SELAMI
Medipol Başakşehir'in Togolu oyuncusu Emmanuel Adebayor da, Atiker Konyaspor maçının 36'ncı dakikasında attığı gol sonrası tribünlere dönerek asker selamı verdi. İstanbul ekibinin taraftarları da Adebayor'un bu hareketine asker selamıyla karşılık verdi.
ARDA TURAN: "DUALARIMIZ ONLARLA"
Öte yandan Arda Turan da, karşılaşma öncesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin operasyonunda şehit düşen Mehmetçiklerimizin mekanı cennettir. Allah geride kalan, mücadele eden kahraman askerlerimize de güç kuvvet versin. Dualarımız onlarla..." ifadelerini kullandı.
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