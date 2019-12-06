Lider Karşıyaka, Tofaş deplasmanında!
ING Basketbol Süper Ligi’nde 10 maçta 9 galibiyetle sezon başından bu yana liderliğini sürdüren, geçen hafta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko’yu evinde rahat mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın Tofaş deplasmanına çıkacak.
Tofaş Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Crocker yine forma giyemeyecek.
Kaf-Kaf’ın rakibi Tofaş, 10 maçta 7 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.
Tofaş deplasmanının ardından FIBA Europe Cup 2. Tur ilk maçında çarşamba günü Leiden’e konuk olacak Karşıyaka, galibiyet serisini ve liderliğini sürdürerek Hollanda’ya moralli gitmeyi hedefliyor.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle