Lider Dortmund, Gladbach'ı ağırlıyor! iddaa'da en popüler tercih ise...
Hafta arası Fortuna Düsseldorf deplasmanında kaybedip sezonun ilk yenilgisini alan Dortmund, 33 puan ve averajla 2'nci sırada yer alan Gladbach'ı ağırlıyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki en popüler tercihe göz atalım...
- Savunmadan Manuel Akanji, Abdou Diallo ve Dan-Axel Zagadou sakat.
- Fortuna Düsseldorf deplasmanında kaybedip sezonun ilk yenilgisini aldılar, hata yapmayan Gladbach ve Bayern, puan farkını 6'ya indirdi.
- Lucien Favre de eski takımı Gladbach'a karşı ilk kez mücadele edecek. Şubat 2011 ile Eylül 2015 arasında Gladbach başında 189 resmi maça çıkmıştı. (88 galibiyet - %46'lık galibiyet yüzdesi)
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Gladbach
- Defanstan Matthias Ginter sakat, Nico Elvedi'nin durumu maç saati netleşecek.
- Hücum hattında ise Raffael görev yapamayacak, Lars Stindl belirsiz. İleri üçlünün 'Traore, Hazard, Plea' olması bekleniyor.
- Deplasmanda oynadıkları son 4 lig maçının sadece 1'ini kazanabildiler, Signal Iduna Park'ta oynadıkları son 4 lig maçından ise elleri boş döndüler.
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