Lider Başakşehir, zorlu maçta Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Medipol Başakşehir, zorlu maçta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde 18 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 2'sini de yitiren Medipol Başakşehir, 38 puanla zirvede bulunuyor.
Kasımpaşa ise 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 29 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan müsabakayı Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı.
Kasımpaşa'da 4 eksik
Lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Josue Sa kırmızı kart, kaptan Veysel Sarı ise sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da uzun süreli sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili de takımdaki yerini alamayacak.
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