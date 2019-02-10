Lider Başakşehir takıldı, işte Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'in 21. haftasında 4 karşılaşma tamamlandı. Lider Başakşehir evinde puan kaybederken, Beşiktaş sahasında kazandı. Oynanan karşılaşmaların ardından ligde puan durumu ise şöyle şekillendi.
Süper Lig'in 21. haftasında bugün zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının yanı sıra iki karşılaşma daha oynanacak.
Ligde hafta cuma günün oynanan ve Kayserispor'un sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayla başladı.
Dün oynanan karşılaşmalarda ise lider Başakşehir sahasında kümede kalma müdacalesi veren Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak 3 hafta sonra puan kaybetti.
21. haftada tamamlanan maçlar, puan durumu ve kalan maçların programı şöyle:
Tamamlanan maçlar
Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0
Medipol Başakşehir - B.B. Erzurumspor: 1-1
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş - Bursaspor: 2-0
Kalan maçlar
Bugün
13.30 Konyaspor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor
Yarın
20.00 Ankaragücü - Kasımpaşa
20.00 Sivasspor - Akhisarspor
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