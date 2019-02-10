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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.02.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Lider Başakşehir takıldı, işte Süper Lig'de puan durumu

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Lider Başakşehir takıldı, işte Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'in 21. haftasında 4 karşılaşma tamamlandı. Lider Başakşehir evinde puan kaybederken, Beşiktaş sahasında kazandı. Oynanan karşılaşmaların ardından ligde puan durumu ise şöyle şekillendi.

Süper Lig'in 21. haftasında bugün zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının yanı sıra iki karşılaşma daha oynanacak.

Ligde hafta cuma günün oynanan ve Kayserispor'un sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayla başladı.

Dün oynanan karşılaşmalarda ise lider Başakşehir sahasında kümede kalma müdacalesi veren Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak 3 hafta sonra puan kaybetti.

21. haftada tamamlanan maçlar, puan durumu ve kalan maçların programı şöyle:

Tamamlanan maçlar

Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0
Medipol Başakşehir - B.B. Erzurumspor: 1-1
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş - Bursaspor: 2-0

Kalan maçlar

Bugün
13.30 Konyaspor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor

Yarın
20.00 Ankaragücü - Kasımpaşa
20.00 Sivasspor - Akhisarspor

Puan Durumu

Lider Başakşehir takıldı, işte Süper Ligde puan durumu

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