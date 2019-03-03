Lider Başakşehir, Malatya'da kritik virajı aldı!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Medipol Başakşehir, ligin dişli takımlarından Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı. 44. dakikada Emre Belözoğlu'nun penaltı golüyle öne geçen konuk takım, 57. dakikada Edin Visca'nın skoruyla sonuca gitti.
Stat: Malatya
Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Seth xx (Eren dk. 63 x), Murat Akça x, Mustafa Akbaş x, Bülent xx, Donald x, Murat Yıldırım x, Chebake xx, Aleksic x, Guilherme x (Barış Alıcı dk. 46 x), Adem x (Pereira dk. 74 ?)
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xxx, Epureanu xxx, Kudriashov xxx, Emre xxx (Gökhan İnler dk. 79 x), İrfan xxx, Mossoro xx (Soner dk. 85 ?), Visça xxx, Arda xx (Napoleoni dk. 74 x) Robinho x
Goller: Emre Belözoğlu (dk. 44 pen), Visça (dk. 58) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Murat Akça, Guilherme (E.Yeni Malatyaspor), Visça, Kudriashov, Emre (M.Başakşehir)
Maçtan dakikalar
14. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Arda kafayla dokundu, top kaleci Ertaç’ta kaldı.
18. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Donald vuruşunu yaptı, Mert meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topa Murat Akça kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.
44. dakikada, Arda'nın ceza sahasında düşürülmesiyle, Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına gelen Emre Belözoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Mücadelenin ilk yarısı konuk Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
58. dakikada Mossoro’nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visça, yerden şutunu çekti top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2
76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış, düzeltip vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.
84. dakikada topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Visça ayak içiyle kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Öte yandan Başakşehir'in 2 golü, VAR kararıyla ofsayt tespit edilerek geçersiz sayıldı. İstanbul ekibi 54 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı.
Başakşehir takımı ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Erol Bulut'un ekibi ise Sivasspor deplasmanında boy gösterecek.
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