Lider Başakşehir kritik deplasmanda! iddaa'da galibiyetlerine...
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın perdesi Sivas'ta açılıyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Transfer olduktan sonra çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Hugo Vieira ve ilk 30 haftanın tamamında forma giyen Hakan Arslan dışında takımda başka eksik bulunmuyor.
- Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynadıkları son 4 lig maçının 3'ünü kaybettiler ama 1 Aralık'ta, İstanbul'da Başakşehir'i yenmeyi başarmışlardı...
BAŞAKŞEHİR
- Son 3 lig maçını galibiyetsiz geçen Başakşehir'de Alexandu Epureanu ve Arda Turan sakatlığı sebebiyle takımlarını bu deplasmanda yalnız bırakacak.
- Son 4 haftaya 2 puan farkla lider giriyorlar ama 3 maç önce "Şampi..." dediğimiz takımın son haftalardaki kayıplar sonrası baskıyı ciddi şekilde hissettiğini gözardı etmemek lazım.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Başakşehir'in son 12 lig maçının 11'inde toplam gol sayısı 2-3 aralığındaydı. (TGS 2-3)
- Sivasspor'un ligde oynadığı son 5 maçının 4'ünde karşılıklı goller izledik. (KG VAR)
- Başakşehir ligdeki son 11 deplasman maçının tamamında gol atma başarısı gösterirken, Sivasspor ise evindeki son 9 lig maçını boş geçmedi! (KG VAR)
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Son 3 maçtan 1 puan çıkartabilen Başakşehir formsuz. Bu performans, akıllara geçen sezonları getirmedi de değil. Son 2 sezonda yarışı yine bu şekilde önde götürüp şampiyonlukla noktalayamamışlardı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşacağı haftada, onlardan önce bu karşılaşmayı oynamaları avantaj. 3 puan takımı her açıdan rahatlatacaktır.
Sivasspor da son 5 lig maçını galibiyetsiz geçti ve onlar da formsuz. Hücumda üretkenlik adına sıkıntı var. Düşme hattının üzerindeki Göztepe'nin 6 puan önünde olsalar da henüz rahatlamış durumda değiller.
Sivasspor alacağı puan ya da puanlarla son 3 haftaya rahat girmek isterken, Başakşehir ise derbi haftasında hata yapmama peşinde... İki takımdan da temkinli futbol bekliyorum, 3 gol çıkmaz.
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