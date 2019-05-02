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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

Lider Başakşehir kritik deplasmanda! iddaa'da galibiyetlerine...

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Lider Başakşehir kritik deplasmanda! iddaa'da galibiyetlerine...

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın perdesi Sivas'ta açılıyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

SİVASSPOR

- Transfer olduktan sonra çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Hugo Vieira ve ilk 30 haftanın tamamında forma giyen Hakan Arslan dışında takımda başka eksik bulunmuyor.

- Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynadıkları son 4 lig maçının 3'ünü kaybettiler ama 1 Aralık'ta, İstanbul'da Başakşehir'i yenmeyi başarmışlardı...

BAŞAKŞEHİR

- Son 3 lig maçını galibiyetsiz geçen Başakşehir'de Alexandu Epureanu ve Arda Turan sakatlığı sebebiyle takımlarını bu deplasmanda yalnız bırakacak.

- Son 4 haftaya 2 puan farkla lider giriyorlar ama 3 maç önce "Şampi..." dediğimiz takımın son haftalardaki kayıplar sonrası baskıyı ciddi şekilde hissettiğini gözardı etmemek lazım.

Lider Başakşehir kritik deplasmanda iddaada galibiyetlerine...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Başakşehir'in son 12 lig maçının 11'inde toplam gol sayısı 2-3 aralığındaydı. (TGS 2-3)

- Sivasspor'un ligde oynadığı son 5 maçının 4'ünde karşılıklı goller izledik. (KG VAR)

- Başakşehir ligdeki son 11 deplasman maçının tamamında gol atma başarısı gösterirken, Sivasspor ise evindeki son 9 lig maçını boş geçmedi! (KG VAR)

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN AZ GOL BEKLİYOR!

Son 3 maçtan 1 puan çıkartabilen Başakşehir formsuz. Bu performans, akıllara geçen sezonları getirmedi de değil. Son 2 sezonda yarışı yine bu şekilde önde götürüp şampiyonlukla noktalayamamışlardı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşacağı haftada, onlardan önce bu karşılaşmayı oynamaları avantaj. 3 puan takımı her açıdan rahatlatacaktır.

Sivasspor da son 5 lig maçını galibiyetsiz geçti ve onlar da formsuz. Hücumda üretkenlik adına sıkıntı var. Düşme hattının üzerindeki Göztepe'nin 6 puan önünde olsalar da henüz rahatlamış durumda değiller.

Sivasspor alacağı puan ya da puanlarla son 3 haftaya rahat girmek isterken, Başakşehir ise derbi haftasında hata yapmama peşinde... İki takımdan da temkinli futbol bekliyorum, 3 gol çıkmaz.

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