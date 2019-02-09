Lider Başakşehir Erzurum'a takıldı, zirve yarışı alevlendi: 1-1

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriLider Başakşehir Erzurum'a takıldı, zirve yarışı alevlendi: 1-1
GeriSpor Lider Başakşehir Erzurum'a takıldı, zirve yarışı alevlendi: 1-1
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
09.02.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Lider Başakşehir Erzurum'a takıldı, zirve yarışı alevlendi: 1-1

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lider Başakşehir Erzurum'a takıldı, zirve yarışı alevlendi: 1-1

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Ev sahibi takım, müsabakanın 2. dakikasında Robinho'nun kafa vuruşunda gol bekledi; ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen bilgi sonrası topun tamamının çizgiyi geçmediğini belirtip oyunu devam ettirdi. Mücadelenin 11. dakikasında Başakşehir, Opseth'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk 45 dakikalık bölümü Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk Erzurumspor, 74'te Egemen Korkmaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. 

Turuncu lacivertliler, puanını 45'e yükseltti ve en yakın rakibi Galatasaray'ın 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 

Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun  

Medipol Başakşehir: Mert , Caiçara , Mahmut , Epureanu , Clichy (Attamah dk. 25 ), İrfan Can , Emre Belözoğlu , Mossoro , Edin Visca , Elia , Robinho  

Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar Taşçı, Gökhan İnler, Arda Turan, Soner, Demba Ba, Adebayor, Napoleoni 
Teknik Direktör: Abdullah Avcı 

BB Erzurumspor: Sehic , Kanstrup , Lokman , Egemen , Schwechlen , Taylan , Scuk , Eduok , Sunu , Obertan , Opseth  

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Kone, İbrahim, Sefa, Emrah, Muhammed, Tshabalala, Munsy 

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek 

Gol: Opseth (dk. 11 k.k.) (BB Erzurumspor) 

Sarı kartlar: Epureanu (M. Başakşehir), Taylan (BB Erzurumspor) 

MAÇTAN NOTLAR

CLICHY ŞOKU

Medipol Başakşehir’de BB Erzurumspor karşılaşmasına 11’de başlayan sol bek Gael Clichy sakatlanarak yerini Attamah’a bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile mücadele eden M. Başakşehir’de sakatlık yaşandı. Maça 11’de başlayan turuncu-lacivertlilerin sol beki Gael Clichy, yaşandığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. Clichy karşılaşmanın 22. dakikasında sahayı terk etti. Başarılı futbolcunun yerine Teknik Direktör Abdullah Avcı 25. dakikada Attamah’ı dahil etti.

3 HAFTA SONRA 2 PUAN BIRAKTI

Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor beraberliği ile ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında M. Başakşehir, sahasında BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Başakşehir ligde en son 17. haftada Alanyaspor maçından 1-1 ayrılarak puan kaybetmişti.

LUCESCU İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Medipol Başakşehir ile BB Erzurumspor arasında oynanan lig maçını stattan takip etti. Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda BB Erzurumspor ile mücadele etti. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti. Lucescu’ya yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti. Müsabakayı ayrıca eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk de izledi.

Maçtan dakikalar: 

2. dakikada Emre’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Robinho’nun kafa vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı. 

6. dakikada sağ kanatta bulunan Caiçara’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca’nın çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Sehic uzaklaştırdı. 

11. dakikada Visca’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Opseth’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 

25. dakikada Obertan’ın ceza yayının gerisinden vuruşunda defansa çarpan top, kaleci Mert’i ters ayakta yakalandı ve meşin yuvarlak dışarı gitti. 

35. dakikada Obertan’ın pasında topu alan Eduok’un ceza yayı üzerinden plase yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı. 

61. dakikada Visca’nın ara pasında defansın arkasında sarkan Robinho’nun ceza sahası içi sağ tarafından kaleci Sehic’i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 

74. dakikada Emrah’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Egemen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 

81. dakikada atılan uzun topla defansın arkasında sarkan Muhammed’in ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert’in müdahalesiyle kornere gitti. 

Başakşehir'in 11: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho.

Erzurumspor'un 11'i: Sehic, Kanstrup, Egemen, Lokman, Leo, Taylan, Scuk, Sunu, Obertan, Eduok, Opseth.

Lider Başakşehir Erzuruma takıldı, zirve yarışı alevlendi: 1-1

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Manchester United ezip geçiyor

Trabzonspor’a İstanbul’da coşkulu karşılama!

Yassine Benzia'dan flaş talep!

FIBA’nın (.basketball) alan adının kullanımı artıyor