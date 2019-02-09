Lider Başakşehir Erzurum'a takıldı, zirve yarışı alevlendi: 1-1
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Ev sahibi takım, müsabakanın 2. dakikasında Robinho'nun kafa vuruşunda gol bekledi; ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen bilgi sonrası topun tamamının çizgiyi geçmediğini belirtip oyunu devam ettirdi. Mücadelenin 11. dakikasında Başakşehir, Opseth'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk 45 dakikalık bölümü Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk Erzurumspor, 74'te Egemen Korkmaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı.
Turuncu lacivertliler, puanını 45'e yükseltti ve en yakın rakibi Galatasaray'ın 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun
Medipol Başakşehir: Mert , Caiçara , Mahmut , Epureanu , Clichy (Attamah dk. 25 ), İrfan Can , Emre Belözoğlu , Mossoro , Edin Visca , Elia , Robinho
Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar Taşçı, Gökhan İnler, Arda Turan, Soner, Demba Ba, Adebayor, Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
BB Erzurumspor: Sehic , Kanstrup , Lokman , Egemen , Schwechlen , Taylan , Scuk , Eduok , Sunu , Obertan , Opseth
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Kone, İbrahim, Sefa, Emrah, Muhammed, Tshabalala, Munsy
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Opseth (dk. 11 k.k.) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Epureanu (M. Başakşehir), Taylan (BB Erzurumspor)
MAÇTAN NOTLAR
CLICHY ŞOKU
Medipol Başakşehir’de BB Erzurumspor karşılaşmasına 11’de başlayan sol bek Gael Clichy sakatlanarak yerini Attamah’a bıraktı.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile mücadele eden M. Başakşehir’de sakatlık yaşandı. Maça 11’de başlayan turuncu-lacivertlilerin sol beki Gael Clichy, yaşandığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. Clichy karşılaşmanın 22. dakikasında sahayı terk etti. Başarılı futbolcunun yerine Teknik Direktör Abdullah Avcı 25. dakikada Attamah’ı dahil etti.
3 HAFTA SONRA 2 PUAN BIRAKTI
Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor beraberliği ile ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında M. Başakşehir, sahasında BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Başakşehir ligde en son 17. haftada Alanyaspor maçından 1-1 ayrılarak puan kaybetmişti.
LUCESCU İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Medipol Başakşehir ile BB Erzurumspor arasında oynanan lig maçını stattan takip etti. Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda BB Erzurumspor ile mücadele etti. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti. Lucescu’ya yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti. Müsabakayı ayrıca eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk de izledi.
Maçtan dakikalar:
2. dakikada Emre’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Robinho’nun kafa vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
6. dakikada sağ kanatta bulunan Caiçara’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca’nın çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Sehic uzaklaştırdı.
11. dakikada Visca’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Opseth’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
25. dakikada Obertan’ın ceza yayının gerisinden vuruşunda defansa çarpan top, kaleci Mert’i ters ayakta yakalandı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.
35. dakikada Obertan’ın pasında topu alan Eduok’un ceza yayı üzerinden plase yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
61. dakikada Visca’nın ara pasında defansın arkasında sarkan Robinho’nun ceza sahası içi sağ tarafından kaleci Sehic’i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
74. dakikada Emrah’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Egemen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
81. dakikada atılan uzun topla defansın arkasında sarkan Muhammed’in ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert’in müdahalesiyle kornere gitti.
Başakşehir'in 11: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho.
Erzurumspor'un 11'i: Sehic, Kanstrup, Egemen, Lokman, Leo, Taylan, Scuk, Sunu, Obertan, Eduok, Opseth.
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