Lider Başakşehir, Alanya'da yara aldı!
Süper Lig'in 17. haftasında lider Başakşehir, Alanyaspor'a konuk oldu.
Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.
İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Başakşehir aradığı golü Edin Visca ile buldu. Costa'nın asistinde toplu ağlara gönderen Visca takımını 41. dakikada 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Kendi seyircisi önünde oynayan Alanyaspor ikinci yarıya etikili başladı. Ev sahibi ekip aradığı beraberlik golünü 63. dakikada buldu. Lucas'ın ortasında Fernandes topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi. Alanyaspor bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştırdı. Üst üste yakaladığı pozisyonlardan gol sesi çıkaramadı. Alanyaspor'da Welinton 88. dakikada Arda Turan'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Lider Başakşehir, Alanya deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılarak yara aldı.
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