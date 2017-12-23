« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Lider Ankaragücü'ne Adana Demir engeli

Lider Ankaragücü'ne Adana Demir engeli

TFF 1'inci Lig'in 17'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, kendi evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Mete Kalkavan , Esat Sancaktar , Ceyhun Sesigüzel

ADANA DEMİRSPOR: İsmail , - Yiğit (Dk.88 Adil ), Yiğitcan , Sezer, Lalawele (Dk.86 Mendy ), Lingane , Tambe , Batuhan Erhan , Savaş (Dk.46 Tolgahan ) Atabey

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan , - Erdem , Sedat (Dk.80 Kehinde ), Alihan , Kenan (Dk. 88 Enes ), Putsila , Umut Nayir , Arif , İlhan Parlak (Dk. 50 Dieng ), Gençer , Ferhat

GOLLER: Dk.72 Lalawele, 90+6 Batuhan (penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk.6 Alihan (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Yiğitcan, Batuhan, Erhan, Tambe, (Adana Demirspor), Putsila, Gençer (MKE Ankaragücü)

PUAN DURUMU
Ptt 1. Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Ankaragücü171234
2Önceki3 Çaykur Rizespor171131
3Önceki4 Giresunspor171030
4Önceki2 Ümraniyespor16729
5Önceki8 Adanaspor17-326
Puan durumu

Lider Ankaragücüne Adana Demir engeli

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada serbest vuruşta Erdem'in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Alihan, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:0-1

19'uncu dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Atabey'in vuruşu kaleci Korcan'dan döndü.

26'ncı dakikada Savaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

29'ncu dakikada sağ kanattan kaleye sert vuran Erhan'ın topu üstten az farkla auta gitti.

38'inci dakikada ceza sahası dışından Erdem'in şutunu kaleci İsmail güçlükle kontrol altına aldı.

40'ncı dakikada rakiplerini çalımlayan Tambe, ceza sahası dışından sert vurdu, top çok az farkla yandan auta çıktı.

43'üncü dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Batuhan'ın topla buluşturduğu Savaş'ın vuruşunda kaleci topu kontrol etti.

45+1'inci dakikada Lalawele'nin pasında ceza sahası çizgisi önünde sert vuran Savaş'ın şutu az farkla yandan auta çıktı.

Lider Ankaragücüne Adana Demir engeli

68'nci dakikada ceza sahası çizgisi üstünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem'in kaleye gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

72'nci dakikada Atabey'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla Lalalewele ağlarla buluşturdu: 1-1

84'üncü dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Putsila'nın kaleye gönderdiği topa üstten auta çıktı.

90+5'inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambelde Atabey'önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu ancak hakem pozisyonda penaltı kararı verip golü iptal etti.

90+6'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Batuhan, topu kaleye gönderdi:2-1

Karşılaşma 2-1 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1. LigAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ