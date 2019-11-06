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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.11.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Libertadores Kupası finali Şili yerine Peru'da!

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Libertadores Kupası finali Şili yerine Peru'da!

Şili'nin ev sahipliği yapacağı Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinin, ülkede 3 haftadır süren şiddetli protestolar nedeniyle Peru'nun başkenti Lima'da oynanmasına karar verildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de devam eden şiddetli protestolar, geçen hafta iptal edilen iki uluslararası zirvenin ardından başkent Santiago'da oynanması planlanan Libertadores Kupası final maçını da kaybettirdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şili'deki protestolar nedeniyle, futbolcuların ve taraftarların güvenliği göz önüne alınarak, Libertadores Kupası final maçının 23 Kasım'da Peru'nun başkenti Lima'da oynanmasına karar verildi.

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen ve CONMEBOL tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finalinde, Arjantin'in köklü klüplerinden River Plate ile Brezilyalı ekip Flamengo, Lima'daki Monumental Stadyumu'nda, 23 Kasım'da (TSİ) 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Geçen yıl, iki Arjantinli ezeli rakip River Plate ile Boca Juniors arasında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te oynanması planlanan Libertadores Kupası finali, maç öncesinde River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine ertelenmiş ve karşılaşmanın oynanacağı yer değişmişti.

Şili'de iki haftadan fazla bir süredir devam eden protestolar nedeniyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi de iptal edilmişti.

Libertadores Kupası finali Şili yerine Peruda

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