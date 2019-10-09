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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Lewis Hamilton'ın garajının maliyeti!

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Lewis Hamilton'ın garajının maliyeti!

Formula 1'de 6. şampiyonluğuna koşan Lewis Hamilton, garajındaki araçların toplam değerini açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | 5 kez Formula 1 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın kullandığı tek araç, Formula 1 aracı değil. İngiliz pilot aynı zamanda tam bir araba tutkunu.

Lewis Hamilton, garajını İngiliz basınına açarken 19 milyon dolar değerindeki 5 otomobili dikkat çekti.

İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Hamilton, şu sözleri kullandı;

''Bankalar, günümüzde insanlara yardımcı olmuyor. Birçok sporcu paralarını boşa saçıyor. Kadınlar daha zeki, onlar daha mantıklı harcıyor. Ben de paramı tutarlı harcayanlardanım. Şaraptan pek anladığımı söyleyemem. Ancak arabalardan çok iyi anlıyorum. Bu konuda oldukça iyiyim.''

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