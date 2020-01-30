Lewis Hamilton'ın Ferrari ile görüşüyor iddiası

İngiliz basınında yer alan habere göre; Mercedes ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Hamilton'un takımdaki geleceği yapılacak görüşmelere bağlı.

Mercedes'ten yıllık 40 milyon pound alan şampiyon ismin, Ferrari ile ön görüşmeler yaptığı belirtilirken; 35 yaşındaki pilotun 2021'de yeni takımına geçebileceği vurgulandı.

Hamilton, Abdu Dhabi'de yapılan geçen sezonun son yarışının ardından Ferrari ile ilgili soruya üstü kapalı bir cevap vermiş ve söylentilerin artmasına neden olmuştu. (Ajansspor)