Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekorunu kırabilecek mi?

Lewis Hamilton, Formula 1'de dördüncü kez dünyanın zirvesine çıktı. 32 yaşında bu başarıya ulaşan Büyük Britanyalı pilot; 7 şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher ve 5 şampiyonluğu bulunan Juan Manuel Fangio'nun ardından Alain Prost ve Sebastian Vettel ile birlikte Formula 1'de dört kez podyumun en üst basamağına çıkan 3 pilottan biri oldu.

Hamilton'ın Meksika Grand Prix'sinde dördüncü şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından; Büyük Britanyalı sürücünün Schumacher'in rekorunu kırıp kıramayacağı tartışılmaya başlandı. Zira Formula 1'in efsane pilotu Schumacher de tıpkı Hamilton gibi 32 yaşında 4 dünya şampiyonluğu elde etmeyi başarmıştı.

Eski takım arkadaşlarından Jenson Button, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu en kötü ihtimalle egale ederek, 7 şampiyonluğa ulaşabileceği görüşünü savunuyor.

Button bununla birlikte Hamilton'ın yakaladığı ivmeyi sürdürmesinde Mercedes'in yarış politikasının da etkili olacağını düşünüyor. Jenson Button ayrıca Hamilton'ın Schumacher'in bir başka rekorunu kırmak için mücadelesini iddialı bir şekilde sürdüreceği kanaatinde.

Button'a göre; 62 yarış zaferi bulunan Hamilton, 91 Grand Prix'de damalı bayrağı ilk gören Michael Schumacher'in rekorunu kırmak için de otomobilinin koltuğuna oturacak.

(NTV Spor)