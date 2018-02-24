Lewandowski'ye 150 milyon euro!
Bayern Münih'in dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski, geçtiğimiz günlerde menajerini değiştirme kararı almıştı. Yıldız futbolcunun bu hamlesi yeni bir transfere yelken açtığı şeklinde yorumlanırken Polonya basını bugün flaş bir iddia ortaya attı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turu ilk maçında 5-0 mağlup olduğu Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski ile ilgili Polonya basını dev bir iddia ortaya attı.
Przeglad Sportowy gazetesi, Polonyalı golcünün geçtiğimiz günlerde yaptığı menajer değişikliğini yaz transfer döneminde Bavyera ekibinden ayrılma hamlesi olarak yorumladı.
Gazete, bu yıl özellikle hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan Real Madrid'in yıldız futbolcuya 132 milyon sterlin (150 milyon euro) ödemeye hazır olduğunu yazdı.
Bununla birlikte Bayern cephesinin sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan Lewa'yı satmaya niyetinin olmadığı öğrenildi.
Lewandowski, bu yıl çıktığı 33 maçta 29 gol kaydederek olağanüstü bir performansa imza attı. (Fanatik)
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