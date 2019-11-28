Lewandowski, Şampiyonlar Ligi’nde 23 takımı geride bıraktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLewandowski, Şampiyonlar Ligi’nde 23 takımı geride bıraktı
GeriFutbol Lewandowski, Şampiyonlar Ligi’nde 23 takımı geride bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
28.11.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi’nde 23 takımı geride bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci maçlar geride kalırken, forvet oyuncuları bu sezon gösterdikleri performansla parmak ısırtıyor.

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alan Bayern Münih’te Polonyalı golcü Robert Lewandowski attığı 10 golle takımını sırtlıyor. Alman ekibi, gruplarda 5’inci maçlar sonunda 21 golle en çok gol atan takım olurken bu gollerin 10’u Lewandoswki’den geldi. 31 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Son olarak Bayern Münih’in deplasmanda Kızıl Yıldız’ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada rakip filelere 4 gol birden gönderen Lewandowski, 14 dakikada attığı 4 golle en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu. 53’üncü dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-0’a getiren Lewandowski, 60, 64 ve 67’nci dakikalarda da rakip fileleri havalandırdı. Polonyalı golcü, grup maçlarının tamamlanmasına 1 maç kala, grup aşamasında en çok gol atan Cristiano Ronaldo’nun 1 gol gerisinde bulunuyor.

TEK BAŞINA 23 TAKIMI GERİDE BIRAKTI
Polonyalı golcü attığı 10 golle Şampiyonlar Ligi’nde 23 takımı geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda yer alan takımlardan 23 tanesi Lewandowski’nin gol sayısını yakalayamadı. Grup maçlarının tamamlanmasına 1 maç kala 10’uncu golünü kaydeden Lewandowski; Atletico Madrid, Barcelona, İnter, Borussia Dortmund, Chelsea, Napoli, Valencia ve Leipzig’in de içinde yer aldığı 23 takımı geride bıraktı. Lewandowski, İtalyan devi Juventus ile de aynı sayıda gol kaydetti.

Robert Lewandowski tarih yazdı, Bayern Münih farklı kazandı
Robert Lewandowski tarih yazdı, Bayern Münih farklı kazandı!

19’LUK HAALAND PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR
Şampiyonlar Ligi’ndeki gol krallığı yarışında Lewandowski’nin en yakın takipçisi Salzburg’un 19 yaşındaki Norveçli golcüsü Erlin Haaland oldu. Grup maçlarında çıktı 5 maçın tamamında 8 gol atan genç golcü, Şampiyonlar Ligi’nde gruplardaki 5 maçta da gol atma başarısı gösteren en genç futbolcu oldu. Şampiyonlar Ligi’nde sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalabilen Haaland, Genk’e 2 maçta 4, Napoli’ye 2 maçta 3, Liverpool’a ise 1 gol atma başarısı gösterdi. Haaland, bu sezon Salzburg, formasıyla çıktığı 19 maçta da toplamda 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç golcü bu sezon gösterdiği performansla dev takımların transfer listesindeki yerini aldı. Haaland’ın transfer olması halinde bonservisinin en az 100 milyon Euro olması bekleniyor.

KANE VE SON, TOTTENHAM’I SIRTLIYOR
Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda 5’inci maçlar sonunda topladığı 10 puanla bir üst tura yükselmeyi garantileyen Tottenham’da takımın golcüleri Harry Kane ve Heung-Min Son takımını sırtlıyor. İngiliz golcü Kane, 5 maç sonunda 6 kez rakip fileleri sarma başarısı gösterirken, Güney Koreli Son da 5 maçta attığı 5 golle takımını katkı sağladı. Tottenham, 5 maçta rakip fileleri toplamda 17 kez havalandırırken, bu gollerin 11’i bu ikiliden geldi.

ASİST KRALLIĞINDA ZİRVE ZİYECH’İN
Şampiyonlar Ligi’nde asist krallığında ilk sırada ise Ajax’ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech yer alıyor. Hollanda ekibi Ziyech’in asist yaptığı maçlarda mağlup olmadı. Ajax, bu sezon Ziyech’in gol ya da asist yapma başarısı gösteremediği maçta sahasında Chelsea’ye 1-0 mağlup olmuştu. 5 asistle Devler Ligi’nde zirvede yer alan Ziyech ayrıca attığı 3 golle de takımına katkı sağladı. Ziyech’i, 4 asist ile Corentin Tolisso ve Roberto Firmino, 3 asistle Riyad Mahrez ve Takumi Minamino takip ediyor.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi’nde 23 takımı geride bıraktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle