Lewandowski diplomasını aldı

VARŞOVA Yüksek Spor Okulu’ndan yapılan açıklamada, Lewandwoski’nin, beden eğitimi bölümündeki lisans tezini sunduğu ve takdirle bu sınavı geçerek okulu bitirdiği ifade edildi. Lewandowski’nin hazırladığı tezin kendi kariyeriyle ilgili olduğu ve ‘RL 9. Şöhrete giden yol’ başlığını taşıdığı kaydedildi.

Lewandwoski’nin10 yıl yüksek okulda eğitim gördüğüne dikkati çekilen açıklamada, milli takım, Borussia Dortmund ve Bayern Münih’teki görevlerinden dolayı bir çok kez eğitimine ara vermek zorunda kaldığı belirtildi.

Sınavı yapan öğretim üyelerinden Marek Rybinski, Polonya medyasına yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun hazırladığı tezin genç sporcular için yol gösterici içeriğe sahip olduğunu söyledi. Lewandowski ise sınavın iyi geçtiğini söylemekle yetindi.

Lewandowski Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 16 gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.