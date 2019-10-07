Levent Erdoğan: Adaylar projeleri açıklasın
Beşiktaş Kulübü Eski Asbaşkanı Av.Levent Erdoğan, önceki gün yurt içi ve dışından 45 Dernek yyöneticisi ile bir araya gelerek 20 Ekim'de yapılacak kongre için adayların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Erdoğan, ortaya çıkan Başkan adaylarının projelerini anlatması gerektiğini ileri sürerek şöyle konuştu:
"Beşiktaş camiasında başkanlığa adı geçen tüm arkadaşların ortak menfaatleri Beşiktaş. Ama kongre üyeleri başkan adaylarından kulübün içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak projelerini açıklamalarını bekliyoruz. Çünkü kulübün uyeleri ortalıkta sürekli sorun ve problem gibi gözüken maddi olayların çözümlü konusunda bilgilenmek istiyor" dedi.
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