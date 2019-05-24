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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.05.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

Levent Şahin: "Yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya..."

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Levent Şahin: "Yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya..."

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, şampiyonluğu doyasıya kutlamak istediklerini söyledi.

"Galatasaray-Medipol Başakşehir" maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen teknik direktör Fatih Terim'in yerine, Sivasspor'un Galatasaray'ı 4-3 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Levent Şahin katıldı.

Şahin, kendileri için önemli olanın Sivas'a şampiyon gelip şampiyon dönmek olduğunu belirtti.

Takımda bugün revizyona gidildiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Sonuçta ne olursa olsun bugün formayı terleten oyuncularımız hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda bugüne kadar mücadele eden arkadaşlarımızdı. İnanıyorum ki onlarla konuştuğumuzda ne oyundan ne de skordan memnundurlar, diye düşünüyorum. Gönül kazanıp dönmek isterdi ama maalesef olmadı. Düşüncemiz, yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya kutlamak. Çünkü gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Bu maçı oturup kendi aramızda analiz edeceğiz ama şu anda odağımız tamamen şampiyonluk kutlamaları. Yorucu geçen bir sezonun ardından hak ettikleri kutlamada bütün takım, seyirci ve camia olarak birlikte olabilmek." 

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Levent Şahin: Yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya...

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