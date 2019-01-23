Levent Şahin: Son 8 arasında yer almak istiyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLevent Şahin: Son 8 arasında yer almak istiyoruz
GeriFutbol Levent Şahin: Son 8 arasında yer almak istiyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
23.01.2019 - 00:28, Son Güncelleme:

Levent Şahin: Son 8 arasında yer almak istiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Levent Şahin: Son 8 arasında yer almak istiyoruz

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, 1-0'lık Boluspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Boluspor'u 1-0 Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, "Bizim için sevindirici olan her iki takımın oyuncularında da saha zemininden dolayı herhangi bir sakatlığın yaşanmamasıydı. Avantajlı dönen taraf biziz. Önümüzdeki hafta da bu avantajı koruyup kalan 8 takım içerisinde yerimizi almak istiyoruz. Penaltı için bir şey söyleyemeyeceğim. Biz uzaktaydık çünkü. Muhakkak seyrettikten sonra subjektif bir yorumumuz olacaktır. Sonuçta her iki takım oyuncuları da bir şeyleri çok istediler. Ama sonlara doğru birazcık pozisyon verdik. Bu gayet normal" diye konuştu.

BOLUSPOR CEPHESİ

Boluspor'un antrenörü Bahadır Kıyak ise şöyle konuştu: "Kulüp olarak biraz zor zamanlardan geçiyoruz. Taraftarlarımızdan, Bolusporlulardan bu zamanlarda biraz kulübümüze, futbolcularımıza, yönetimimize, başkanımıza destek vermelerini istiyoruz. Aslında maça iyi başladık. Mustafa’yla öne geçecek yüzde yüzlük pozisyonlar da bulduk. Ama değerlendiremedik. Sonrasında penaltıdan mağlup duruma düştük. Beraberliği yakalayacak pek çok pozisyon bulduk ama bugün top bizi çok sevmedi. Artık yapacak bir şey yok. İkinci maçtan önce bir Elazığ maçımız var. İnşallah Elazığ maçıyla beraber Boluspor tekrar bir çıkış yakalar. Sezon başındaki o istikrarı yakalayıp bu sezon taraftarın, Boluspor sevenlerinin özlemini giderir diye düşünüyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Levent Şahin: Son 8 arasında yer almak istiyoruz

"Yıllardır böyle kaleci çıkmadı"

Ümit Özat: "Aykut Demir A Milli Takım seviyesinde oyuncu"

Moussa Sow geri döndü! İşte yeni takımı...