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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Levent Şahin: Falcao psikolojik olarak sıkıntı yaşamaz
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Futbol
AA
13.09.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Levent Şahin: Falcao psikolojik olarak sıkıntı yaşamaz

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Levent Şahin: Falcao psikolojik olarak sıkıntı yaşamaz

 Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, sarı-kırmızılı takımının Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta hücumlarda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında futbol oynamak isteyen bir rakiple karşı karşıya geldiklerini belirterek, "Geçiş hücumlarında biraz daha hızlı olsak sonuç anlamında farklı olacaktı." dedi.

Yeni transferlerin fiziksel olarak sıkıntılar yaşadığını kaydeden Şahin, "Bu maçta da öyle oldu. Falcao son 10 dakika çıkmak istedi. Yorulduğunu söyledi. Lemina rahatsızlandığını devam edemeyeceğini söyledi. Doktorlar yarın durumunu açıklayacaktır. Hazır hale geldiklerinde oyunsal ve bireysel olarak Galatasaray'a katkı sağlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Mario Lemina'nın rahatsızlığı nedeniyle erken değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Şahin, "Erken değişiklik oyun sistemimizi biraz etkiledi, zorunlu değişiklik oldu. Milli takım dönüşleri her zaman takımımıza bu tür sıkıntılar yaşatabiliyor. Çok fazla milli oyuncu gönderiyoruz. Dün gece gelen, önceki gün gelen arkadaşlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Falcao'nun performansını değerlendiren Şahin, şunları söyledi:

"Aile ortamında çalışan takımız. Falcao, psikolojik olarak sıkıntı yaşamayacaktır. Adapte oldu. Fiziksel sürecini tamamlandığında Galatasaray ve Türk futbolseverler olarak eski Falcao'yu izleyeceğiz. Bu maçta seyirci etkilemiş olabilir, çok şey yapmak istemiş olabilir."

Levent Şahin, kulübün efsane oyuncularından Metin Oktay'ı da ölümünün 28. yılında anarak, "Hem Türk futbolu hem Galatasaray efsaneleri arasında yer alan Metin Oktay'ı saygı ve rahmetle anmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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