Galatasaray Yönetim Kurulu da, Salı günü yapılan toplantının ardından Nazifoğlu'nun durumunun görüşülmesi adına şikayet başvurularını Disiplin Kuruluna gönderdi.
Şimdi Nazifoğlu, Disiplin Kuruluna çağrılacak ve kendisi hakkında yapılan suçlamalara yanıt verecek. Ardından Disiplin Kurulunun alacağı karar, yönetim kurulunun onayına sunulacak.Galatasaray Kulübünde Levent Nazifoğlu Displin Kuruluna verildi...
Olağanüstü Divan Kurulunda yaşananların ardından 8 Galatasaray Kulübü genel kurul üyesi, Nazifoğlu'nun disipline sevk edilmesi adına yönetim kuruluna başvurdu.
Galatasaray Yönetim Kurulu da, Salı günü yapılan toplantının ardından Nazifoğlu'nun durumunun görüşülmesi adına şikayet başvurularını Disiplin Kuruluna gönderdi.
Şimdi Nazifoğlu, Disiplin Kuruluna çağrılacak ve kendisi hakkında yapılan suçlamalara yanıt verecek. Ardından Disiplin Kurulunun alacağı karar, yönetim kurulunun onayına sunulacak.