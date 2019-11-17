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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.11.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Levent Eriş: Golü atan yerden kalkmıyor

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Levent Eriş: Golü atan yerden kalkmıyor

 Sivas Belediyespor’u 2-1 yenerek ligde 6 hafta sonra galibiyet alan B. Elazığspor’da Teknik Direktör Levent Eriş, maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu lig çok kötü bir lig. Golü atan takım maalesef yerden kalkmıyor" dedi.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Sahasında Sivas Belediyespor’u 2-1 mağlup eden B. Elazığspor’da Teknik Direktör Levent Eriş maç sonu değerlendirmede bulundu. Skoru çok farklı çevirebilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Eriş, "Rakibin arkada bıraktığı boşlukları çok iyi değerlendirebilecek duruma sahip olmamıza rağmen birazcık final pasında sıkıntı yaşadık. Onları da değerlendirebilsek skor çok daha farklı olabilirdi. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. İkinci yarı değişiklikler yaptık. Biz golü de çok erken yeyince biraz bocaladık. İyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Geçen haftada mağlubiyeti hak etmedik. Bugün geriden gelip kazanmak önemliydi. Bu lig çok kötü bir lig. Golü atan takım maalesef yerden kalkmıyor. Öne geçen takım maalesef ayağa kalkmıyor bu ligde. Gencecik çocuklarımızın müthiş becerileriyle maçı kazandık. Taraftarlarımıza armağan ediyorum. Çocuklar güzel mesafe kat ediyorlar. Ne olur bu çocuklara sahip çıkalım. Amaç Elazığspor’u yaşatmak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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