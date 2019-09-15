Levent Eriş: "Aslan gibi mücadele ettiler"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLevent Eriş: "Aslan gibi mücadele ettiler"
GeriFutbol Levent Eriş: "Aslan gibi mücadele ettiler"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
15.09.2019 - 22:46, Son Güncelleme:

Levent Eriş: "Aslan gibi mücadele ettiler"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Levent Eriş: "Aslan gibi mücadele ettiler"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Adana Demirspor maçının ardından, “Bu ligde ‘VAR’ olmaması sıkıntı. Eğer rakibin ofsayt pozisyonundaki golünü yeseydik emeğimiz heba olacaktı” dedi.

TFF. 1. Lig’in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adanaspor, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, “Maçın 35 dakikasını 10 kişi tamamlamış geçen haftanın bir benzerini yaşamış ve takım olarak ilk devre istediklerimizi gerçekleştirememiş ama ikinci devre 10 kişiyken yakaladığımız 3-4 tane pozisyon ve rakibin bir pozisyonu var çok net bir ofsayt. Bu ligde ‘VAR’ olmaması sıkıntı. Bu golü yeseydik emeğimiz heba olacaktı.. Eksik olan taraflarımız var henüz bazı oyuncularımız henüz hazır değil. Bu aralar iyi geliyor ama bazı oyuncularımızın bizimle birlikte olmayışı kötü etkiliyor. İnşallah hiç kaybetmeyen takım görüntümüz devam edecektir. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yiğidin hakkını yiğide veren anlayışları var. Çocuklarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Aslan gibi mücadele ettiler” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Schalke'yi gurbetçileri taşıdı!
Servet Yardımcı'nın takımı Ceferin'in takımına yenildi
Aykut Kocaman: İşimiz kolay değildi
Levent Eriş: "Aslan gibi mücadele ettiler"