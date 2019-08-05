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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.08.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Levent Eriş Adanaspor’da

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Levent Eriş Adanaspor’da

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Levent Eriş ile sözleşme imzaladı.

Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor’un dün akşam saatlerindeki antrenmanını takip eden deneyimli teknik direktör Levent Eriş, Başkan Bayram

Akgül ile bir araya geldi. Başkan Akgül ile anlaşma sağlayan Levent Eriş, yeni sezonda turuncu beyazlı takımın başına getirildi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM BAŞLIYOR

Daha önce de Adanaspor’da görev alan Levent Eriş, 2011-2012 sezonunda takımı Play Off finaline taşımış, Kasımpaşa ile oynanan finalde turuncu beyazlı takım Süper Lig biletini kaçırmıştı.

Eriş, Adanaspor’da 2013-2014 sezonunda da görev almıştı.

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