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Futbol
06.12.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Levent Erdoğan yönetiminde destek toplantısı

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Levent Erdoğan yönetiminde destek toplantısı

Beşiktaş Dernekleri Levent Erdoğan yönetiminde destek için toplandı

Kartal Bakışı Platformu tarafından düzenlenen Büyük Beşiktaş projeleri kapsamında Başkan Av. Levent Erdoğan önceki gün Karamürsel'den başlayıp Akhisar, Erdek, Karacabey Beşiktaş Dernekleri Başkan ve yöneticileri ile bir araya gelerek kulübün içinde bulunduğu kriz nedeniyle proje üretimi için harekete geçtiklerini belirttiler.

Siyah beyazlı kulübün ekonomik sıkıntısına merhem olmak için Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminin büyük fedakarlık yaptığını ileri süren Levent Erdoğan, "Beşiktaş hiç bir zaman sahipsiz kalmadı. Bundan sonra Türk yurt dışı ve içindeki Beşiktaş Dernekleri olarak kulübümüzün yanında maddi ve menavi olarak yanında olmalıyız. Beşiktaş bu sezon şampiyonluk yolunda. Tüm desteğimizi sürdürmeliyiz" dedi.

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Levent Erdoğan yönetiminde destek toplantısı

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