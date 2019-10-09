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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.10.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

Levent Erdoğan: Başkan adayları projelerini açıklamalı

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Levent Erdoğan: Başkan adayları projelerini açıklamalı

Beşiktaş Kulübü eski Asbaşkanı Levent Erdoğan 20 Ekimde yapılacak olağanüstü seçim kongresi için değerlendirmede bulundu.

İŞTE AÇIKLAMALAR;

Beşiktaş altından kalkılmayacak borç yükü altında, söylenenlere göre 3,5 milyar TL borcu var. Bu borcunda yıllık 350-400 milyon TL ye yakın faizi var.Bu ayın sonuna kadar yaklaşık 100 milyon TL ve yıl sonuna kadar da 400 milyon TL zorunlu ödeme yapılması gerektiği söyleniyor.

Kulüp gelirleri 2024 – 2025 yıllarına kadar temlik edilmiş durumda , yani kulübün ciddi anlamda bir gelirinin de olmayacağı ortada.

Kulübün borç içinde olduğu, kişilerce ve bundan önceki Divan Kurulunca defalarca ikaz edilmiş olmasına rağmen , bu haklı uyarıları yapan kişiler suçlanmış ve bu konuda açıklamada bulunan bundan önceki Divan Kurulu Başkanı borçları açıkladı diye Divan Kurulu Başkanlığından ve belli bir sürede kulüp faaliyetlerine iştirakten men edilmiştir.

Beşiktaş'ın sahipsiz kalmaması için başkan adaylığına talip ve bunu başaracak Başkan adaylarını kutluyoruz. Ancak sayın başkan adaylarından hiç birisi göreve geldiklerinde uygulayacakları projelerinden bahsetmedikleri gibi , altından kalkılmayacak olan borç ve faizlerin nasıl ödeneceği hususunda ve kulüp faaliyetlerine ne şekilde devam edeceklerini merakla bekliyoruz.

Şimdi ne yapmalı?

Beşiktaş camiasında tüm Akil kişilerin ve önde gelenlerinin bir araya gelerek çözüm üretmeleri, Bu konuda kulüpleri borç batağına sokan yabancı futbolcu transfer sayısının azaltılması,  Kulüpler yasasının derhal çıkarılıp uygulanması,Ayriyeten Beşiktaş camiasında Beşiktaş'a hizmet etmiş emektar ve başarılı futbolcularını göreve getirilmesi gerekir.

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