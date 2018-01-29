Levent Açıkgöz: Alanyaspor'dan puan alabiliriz

Medipol Başakşehir deplasmanında ilk yarıda yediği 5 golle karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrılan Kardemir Karabükspor’da Teknik Sorumlu Levent Açıkgöz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu maça gelirken çok umutlu olduklarını söyleyen Açıkgöz, “Bizim gibi bir takımın moral bulması ve çıkış yapması, önümüzdeki haftalarda umutla bakabilmesi için fırsat bir maçtı. Ama maçın başında kornerden bedava bir gol yedik. Sonrasında ise ilk yarı boyunca bireysel hata ve kaptırdığımız gollerle peş peşe goller yedik. 3. golden sonra demoralize olduk. İkinci yarıda ilk yarıdaki 5 golden sonra kendimize yakışan şekilde oynamamız gerekti. Ancak Başakşehir fazla zorlamadı mı diyelim yoksa biz mi direnç gösterdik, daha dengeli oynadık. Alanyaspor puan alabileceğimiz bir rakip. Onlara karşı bu hataları yapmazsak haftaya puan alabiliriz” ifadelerini kullandı.