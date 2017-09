Letonya Türkiye maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? 2017 Avrupa Şampiyonası

Türkiye Letonya maçı ile heyecan dolu bir mücadele bu akşam spor severleri bekliyor olacak. A Milli Takım D Grubu'nda oynadığı son maçı kazanarak son 16'ya kalmayı garantiledi. Şimdi gözler bu akşamki mücadelede olacak. Peki Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında bu akşam Letonya ile karşılaşacak. 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında bu akşam Letonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan idmanın son bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye Letonya maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da antrenmanı takip etti.



2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu dördüncü müsabakasında Belçika'yı 78-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, gruptaki son maçında bu akşam Letonya ile karşılaşacak. Türkiye'nin gruptaki sıralamasını ve son 16 turunda eşleşeceği rakibini belirleyecek karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Grubu 3. ya da 4. sırada tamamlayacak ay-yıldızlılar, Letonya maçının sonucuna göre çapraz eşleşmede C Grubu'nu 1. ya da 2. sırada bitiren ekiple son 16 turunda mücadele verecek. A Milliler, grubu 4. sırada tamamlaması durumunda, turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve C Grubu'nu lider bitirmesi kesinleşen İspanya ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Türkiye, Letonya'yı yenerek 3. sırayı alması durumunda ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Hırvatistan ile eşleşecek. Ay-yıldızlıların mücadele ettiği D Grubu'nda son karşılaşmalar öncesinde oluşan puan durumu şu şekilde:

Letonya maçı, turnuvada ilerleyebilmek için bir fırsat



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki 5. ve son müsabakasında bu akşam Letonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı'nın hem grup hem de eşleşmeler açısında çok önemli bir mücadeleye çıkacağını söyledi.

Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlıların Letonya maçı öncesinde Metro Enerji Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

D Grubu'nda oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle Letonya mücadelesi öncesinde son 16 turuna kalmayı garantileyen A Milli Erkek Takımı ile ilgili olumlu dönüşler aldıklarını belirten Türkoğlu, "Oyuncuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı herkes gerçekten çok mutlu. Milli takımın emin ellerde olduğunu söylüyorlar. Bu, bizi mutlu ediyor. Jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Bizim için yeni bir süreç. Arkadaşlarımızın bu süreçte ellerine geçen fırsatları değerlendirmeleri bizi çok mutlu ediyor. bu akşam, hem grup hem de diğer eşleşmeler açısından çok önemli bir maça çıkacağız. Tüm arkadaşlarımız, maçın ne kadar önemli olduğunun farkında. bu akşam, taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Letonya maçı, turnuvada ilerleyebilmek için bir fırsat. Oyuncuların hepsine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gönlümüzden geçen Hırvatistan ile eşleşmek."

Hidayet Türkoğlu, Letonya karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini ve grubu 3. sırada bitirerek Hırvatistan'la eşleşmeyi umduklarını belirtti.

Oyuncuların geride kalan maçlarda olduğu gibi son saniyeye kadar mücadele edeceklerinden şüphelerinin olmadığını aktaran Türkoğlu, "Hırvatistan Milli Takımı ile oyuncu kalitesi olarak aynı seviyedeyiz. Grupta 4. olursak eşleşeceğimiz İspanya ise oyuncu kalitesi olarak daha önde. Ama bu basketbol. Arkadaşlarımız, İspanya ya da Hırvatistan olsun son saniyeye kadar mücadele edeceklerinin bilincindeler. Gönlümüzden geçen bu akşamki maçı kazanıp Hırvatistan ile eşleşmek." diye konuştu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyona başlamadan kısa bir süre önce sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan ABD asıllı milli oyuncu Ali Muhammed'in eksikliğine ilişkin ise şunları söyledi:

"Ali Muhammed'in yokluğunda B planımız hiç olmadı. Bunu hiç düşünmedik. Ali Muhammed takımın bir parçası olmak istedi ama olmadı. Bu sakatlık, turnuva esnasında da gerçekleşebilirdi. Şampiyona öncesinde bu sakatlığın yaşanması başka bir arkadaş için iyi bir fırsat oldu. Şu ana kadar onun pozisyonunda oynayan arkadaşlar da gayet iyi işler yapıyorlar."

Oyuncuların tecrübe anlamında hayatlarında ilk defa böyle önemli bir rol üstlendiklerini vurgulayan Türkoğlu, "Bu oyuncular, kendi takımlarında şu ana kadar fazla süre alamıyorlardı. Ufuk Sarıca'nın iyi bir atmosfer oluşturduğunu düşünüyoruz. Tüm oyunculara güveninin tam olduğunu her fırsatta söylüyor ve bunu da gösteriyor. Arkadaşlarımız da sağ olsun buna iyi cevap veriyorlar. Buldukları her fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar." şeklinde görüş belirtti.