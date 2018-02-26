Letonya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya deplasmanında Ay-yıldızlı ekip, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki dördüncü maçında bu akşam Letonya'ya konuk olacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Letonya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
A Milli Erkek Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. A Milli Erkek Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent Riga'daki Riga Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Milliler, gruptaki ilk iki maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup etmesinin ardından, son karşılaşmasında İsveç'e rakip sahada yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
Başkent Riga'daki Riga Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Milliler, gruptaki ilk iki maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup etmesinin ardından, son karşılaşmasında İsveç'e rakip sahada yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Türkiye maçı öncesi Letonya'nın ise 1 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunuyor.
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